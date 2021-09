De series van week 39: Maid, Seinfeld en The Problem with Jon Stewart

Maid

Deze rauwe miniserie volgt de alleenstaande moeder Alex die probeert te overleven nadat ze uit een gewelddadige relatie is ontsnapt. Als huishoudster lukt het haar net om het hoofd boven water te houden en voor haar dochter te zorgen. Actrice Margaret Qualley zou wel eens veel prijzen kunnen pakken met haar hoofdrol. Ook met Andie MacDowell. Netflix, 10 afleveringen.

Seinfeld

Een van de meest invloedrijke sitcoms ooit is eindelijk via Netflix te zien. De serie is bedacht door Jerry Seinfeld en Larry David en liep van 1989 tot en met 1998. We volgen de belevenissen van komiek Seinfeld en zijn vrienden George, Elaine en Kramer. Netflix, 180 afleveringen.

The Problem with Jon Stewart

Zes jaar na zijn vertrek als presentator van het satirische nieuwsprogramma The Daily Show is Jon Stewart terug. Hij neemt in The Problem per aflevering de tijd voor één maatschappelijk onderwerp. Zo bespreekt hij dit seizoen onder meer vuurwapengeweld en de relatie van Amerika met oorlog. Apple TV+, wekelijks.

Six

Dramaserie over een missie van de Amerikaanse antiterreur-eenheid Navy Seal Team Six. Een voormalig leider van dit team wordt ontvoerd door Boko Haram in Nigeria. Zijn ex-collega’s moeten hem redden. Videoland, 8 afleveringen.