De doorbraak in de formatie is welkom, maar roept vragen op

Deze formatie van een nieuw kabinet is als de achtbaan in het pretpark. Iedereen komt na een tocht vol adrenaline gebutst en door elkaar geschud weer precies terecht op het beginpunt. Het heeft een half jaar geduurd, maar de inhoudelijke gesprekken tussen vier partijen voor een meerderheidscoalitie kunnen eindelijk beginnen. Toevallig of niet, het zijn de partijen die nú in het demissionaire kabinet-Rutte III zitten: VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Deze stap werd op donderdag gezet na een forse draai van D66-leider Sigrid Kaag. Maandenlang had ze zich verzet tegen voortzetting van Rutte III. Het was tijd voor andere prioriteiten, harde keuzes: progressiever, kosmopolitischer. Ook vond ze dat het tijd was voor een andere bestuurscultuur in Den Haag, het was de basis van haar ‘nieuw leiderschap’-campagne.

Vaak maakte ze hier tijdens de formatie een moreel argument van, zoals bij de HJ Schoo-lezing van begin september, toen ze over Rutte zei: „Leiderschap is geen regelen en ritselen.” Het is goed dat Kaag de bestuurscultuur in Den Haag aan de kaak stelde, maar: adel verplicht. Als het haar menens is om een manier van politiek en bestuur te bedrijven te vinden, dan zal ze wel duidelijk moeten maken waarom ze nu tóch met de oude coalitie verder wil. Ze had demissionair premier Mark Rutte (VVD) in april zo goed als weggestuurd met een motie van afkeuring. Ze had de ChristenUnie uitgesloten. Waren dat principiële stellingnames? De kiezer heeft er recht op te weten waarom die nu niet meer gelden.

Dat de formatie zes maanden heeft kunnen duren zonder dat er één inhoudelijk gesprek is gevoerd, is een schandvlek op het politieke bestel. Het is alleen al daarom toe te juichen dat er vier partijen zijn die bereid zijn aan de impasse een einde te maken. Kaag heeft gelijk als zij zegt dat nóg langer aanmodderen had geleid tot politieke chaos: nieuwe verkiezingen en vrij spel voor populistische flankpartijen, die met gemak hadden kunnen vingerwijzen naar het politieke midden, dat het heeft laten afweten. Maar er is nu wel verantwoording nodig. Inhoudelijke breekpunten, constateerden drie informateurs op rij, waren er in het midden niet. De blokkades waren, zo schreven zij, vooral ingegeven door persoonlijke en tactische overwegingen. Het is bijna niet uit te leggen aan de kiezer, die verlangt dat er geregeerd wordt. Kaag, maar ook de andere drie partijleiders, moeten kiezers duidelijk maken waarom deze mogelijke doorstart eerst niet, en toen wél mogelijk was.

Hoe langer een formatie duurt, des te groter wordt de kloof tussen burger en politiek. In de eerste plaats komt dat door het weinig fraaie schouwspel dat de afgelopen zes maanden is vertoond, met het strategisch roddelen over het alcoholgebruik van informateur Johan Remkes als absoluut dieptepunt. Kiezers zien een in zichzelf gekeerd politiek stelsel, zonder veel oog voor de noden van de buitenwereld. Maar de kloof wordt ook groter door het feit dat Den Haag de afgelopen zes maanden beleidsmatig stil heeft gestaan. Grote crises als die in het klimaat en de woningmarkt hebben niet tot grote beleidskeuzes geleid, al is er wel beleidsarm geld vrijgemaakt in de Rijksbegroting. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zegt vandaag in NRC dat burgers klagen over de ‘niet-responderende’ politiek en overheid, denk aan de Toeslagenaffaire, en de kabinetsformatie als illustratie daarvoor zien. Herstel van vertrouwen – het gaat er voortdurend over in Den Haag, maar er wordt niet naar gehandeld. Partijen hadden moeten inzien dat vertrouwen actief gewonnen moet worden.