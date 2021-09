Consumentenbond ontevreden over nieuwe reclamecode kansspelen, schort samenwerking op

De Consumentenbond staakt voor onbepaalde tijd de samenwerking met de Stichting Reclame Code uit onvrede over de nieuwe code voor online kansspelen. In een donderdag gepubliceerde verklaring stelt de bond dat deze code te weinig bescherming biedt aan kwetsbare groepen en tegen een kansspelverslaving. De Reclamecode Online Kansspelen (ROK) is opgesteld in aanloop naar 1 oktober 2021, als de online gokmarkt in Nederland wordt opengesteld.

Volgens de Consumentenbond biedt de code te veel ruimte om reclame te maken voor online kansspelen. Er zijn weliswaar regels voor het gebruik van rolmodellen in de reclames richting volwassenen en kinderen, maar niet voor uitingen richting andere kwetsbare groepen. Ook vindt de Consumentenbond het onterecht dat gokreclames wel kinderen en jongvolwassenen mogen bereiken, zolang zij niet meer dan 30 procent van het publiek uitmaken. Dit terwijl kansspelreclame gericht op deze groepen volgens de wet verboden is.

De Consumentenbond zegt de komende tijd alert te blijven op overtredingen van de Wet Kansspelen en de ontwikkelingen na de openstelling van de online gokmarkt te blijven volgen. Mocht er aanleiding zijn, dan zegt de bond „aan te dringen op een totaalverbod op reclame voor online kansspelen”. De Stichting Reclame Code heeft aan de Consumentenbond laten weten de ROK niet te willen wijzigen.