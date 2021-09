Alcoholvrije biertjes op de UvA: een rel is geboren

Gebruik de woorden inclusieve studieomgeving, diversiteitsbeleid en alcohol in één alinea en een rel is geboren.

Op de website van de Universiteit van Amsterdam konden studenten en medewerkers onlangs onder de kop ‘Alcoholgebruik in een academische omgeving: eigenlijk best gek’ lezen over het nieuwe alcoholbeleid op hun universiteit dat „focust op een nieuwe sociale norm waarin alcoholgebruik niet vanzelfsprekend is”.

In het stuk worden de gezondheidsrisico’s en gevolgen van alcoholgebruik benoemd en wordt in één alinea een verband gelegd tussen alcohol, inclusiviteit en diversiteit. „De sociale norm waarin alcoholgebruik normaal is, is een norm waar sommige groepen zich niet in kunnen vinden. Met het nieuwe alcoholbeleid streeft de UvA ernaar meer rekening te houden met diverse groepen geheelonthouders die wegens uiteenlopende redenen -waaronder religieuze en gezondheidsoverwegingen- geen alcohol drinken.”

Lees ook:Alcoholvrij bier wordt steeds beter, en lekkerder

Die passage ligt gevoelig in gepolariseerde tijden. „Waar is onze vrije, blije, tolerante all you need is love-mentaliteit gebleven?”, is nog een van de mildere reacties op de gewraakte alinea die deze week op Twitter een eigen leven ging leiden. Anderen, zoals Tweede Kamerlid Harm Beertema (PVV), vinden dat de UvA te veel luistert naar woke- activisten’ en ‘buigt voor de islam’.

„Dit is één groot misverstand!”, zegt een woordvoerder van de UvA desgevraagd. „We hebben blijkbaar de indruk gewekt dat we de UvA willen droogleggen, maar dat is totaal niet aan de orde.”

Met het nieuwe alcoholbeleid volgt de universiteit volgens hem gewoon het Nationaal Preventie- akkoord, dat problematisch alcoholgebruik wil verminderen. „Het betekent dat wij voortaan óók alcoholvrije biertjes schenken op recepties. Dit heeft niets te maken met inclusiviteit.”

Waarom staat het dan wel zo op de officiële website van de UvA? Dat is verkeerd verwoord, zegt de woordvoerder. „Dit is niet in lijn met ons beleid. We gaan het aanpassen.”