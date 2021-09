Ajax-fans niet welkom in Rotterdam bij ‘historisch duel’ tegen vrouwen Feyenoord

Supporters van Ajax zijn niet welkom bij de wedstrijd in de Eredivisie Vrouwen tegen Feyenoord, komende zondag in Rotterdam op sportcomplex Varkenoord. Het verbod op uitfans bij de Klassieker (bij de mannen), in 2009 ingesteld vanwege ongeregeldheden tussen fans, wordt doorgetrokken bij de vrouwenteams van Ajax en Feyenoord. Dat zegt een woordvoerder van Feyenoord na vragen van NRC.

„Wij hanteren dezelfde lijn als bij de mannen van Feyenoord 1, waar geen uitsupporters bij zijn”, zegt Feyenoord-woordvoerder Jesse Lub. Feyenoord zal daarom zondag geen speciaal vak voor uitsupporters creëren wat wel gebruikelijk is, zegt hij.

Ajax zal „geen ticketverkoop of bezoek stimuleren”, mailt een Ajax-woordvoerder. Ajax organiseerde in het verleden soms ‘uitvak-verkoop’, zoals voor een duel bij PSV, „maar heel gebruikelijk is dit nog niet”, aldus de woordvoerder. Toeschouwersaantallen in het vrouwenvoetbal zijn nog relatief laag.

Feyenoord debuteert dit seizoen met een vrouwenteam op het hoogste niveau en treft zondag Ajax voor het eerst. Op de site van Feyenoord is de, volgens de club, ‘historische wedstrijd’ omgedoopt tot ‘De Nieuwe Klassieker’.

De terughoudendheid van beide clubs rond uitfans toont dat nog altijd wordt gevreesd voor ongeregeldheden tussen rivaliserende supportersgroepen. In februari 2009, nadat Ajax-fans bij de Arena de aanhang van Feyenoord bestormden, voerden burgemeester Ahmed Aboutaleb en zijn toenmalige Amsterdamse ambtgenoot Job Cohen een verbod in op uitsupporters bij de Klassieker.

Controleren is lastig

Het is niet uit te sluiten dat zondag toch Ajax-fans komen. Kaartjes bestellen kan online en op de wedstrijddag kunnen ze gekocht worden bij een ticketpunt bij de Kuip, op loopafstand van Varkenoord. „Er kan niet gecontroleerd worden, in die zin: als iemand geen Ajax-shirtje aantrekt weet je niet voor welke club die is”, zegt de Feyenoord-woordvoerder. „Maar wij verwachten niet dat ineens de halve F-Side [harde kern van Ajax] aanwezig zal zijn.” Stewards en beveiligers zullen toezicht houden.

Het besluit om de komst van Ajax-fans niet te stimuleren werd genomen na overleg met de gemeente en de politie in Rotterdam, stelt de woordvoerder van Feyenoord, al zegt een woordvoerder van Aboutaleb „dat het een besluit van beide clubs is”.

De Feyenoord-woordvoerder verwacht een gezellig sfeer zondag. „Anders zouden wij ook geen open kaartverkoop organiseren. Het zijn vooral gezinnen die op dit soort wedstrijden afkomen.”

In het verleden zijn enkele incidenten geweest rond beloftewedstrijden, qua omvang en organisatie vergelijkbaar met Eredivisie-vrouwenduels. In 2004 ontspoorde op trainingscomplex De Toekomst de wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong Feyenoord, nadat Ajax-fans het veld bestormden en Feyenoord-spelers belaagden, onder wie Robin van Persie. Twee jaar terug werd een duel tussen de jeugdelftallen tot negentien jaar gestaakt: Ajax-fans wilden de familie van Feyenoord-spelers belagen.

In december, als de vrouwenploeg van Feyenoord uit bij Ajax speelt, zijn Feyenoord-fans waarschijnlijk ook niet welkom. Dit moet nog worden besproken, mailt de woordvoerder van Ajax, „maar in principe geldt hiervoor hetzelfde beleid”.