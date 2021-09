Zelfs Couperus kent dit niet

Van maar weinig woorden weet je van wie je ze leerde. Ik weet dat wel van het woord ‘fatigeren’.

We schrijven 1981 of 1982, ik woon op een studentenkamer en ben verliefd op het meisje dat bij me komt eten. In de keuken komt ze dicht tegen me aan staan, ze kijkt naar de sla en vraagt: „Zal ik die alvast fatigeren?”

„Fatigeren? Huh, wat bedoel je?” Ze blijkt te bedoelen: sla en dressing vermengen. Waarna de sla slap of moe wordt. Vandaar: fatigeren. Ik moet er hard om lachen want vind het (ook nu nog) een aanstellerig woord.

Ik ken een paar mensen die vloeiend OSM spreken, het elitolect dat onder meer dicteert dat je aan tafel de ander niet „eet smakelijk” mag toewensen. Want, zo wordt desgevraagd als reden gegeven, of het smaakt maak je zelf wel uit. Ik heb hen gevraagd of fatigeren wellicht tot het Ons-Soort-Mensen-vocabulaire behoort, maar ze kenden het niet. Nimmer heb ik het daarna nog in het wild gehoord. Bij mijn weten komt het in geen enkele roman voor, zelfs niet bij Couperus, hoewel die grossierde in onnodige Franse leenwoorden.

De Dikke Van Dale kent het wel en geeft als definitie „sla aanmaken met de bijbehorende saus”. Volgens de Moderne WP voor de vrouw, verschenen in 1968, was fatigeren „speciaal bij kropsla” de correcte term.

Gaaf vind ik dat, een apart woord voor het aanmaken van kropsla. Mijn moeder zei overigens meestal husselen („Hussel jij de sla even?”)

Met dat meisje heeft het niet lang geduurd, de fut ging eruit. Toch zien we elkaar nog heel af en toe. Bij iedere ontmoeting denk ik even: fatigeren. Het is aan haar blijven kleven als olijfolie aan een slablad.