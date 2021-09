Zeldzame apotheose in overnamestrijd rond Morrisons-supers

Het wordt een spannend weekend voor de aandeelhouders en directie van de Britse supermarktketen Morrisons. De keten is al maanden onderdeel van een felle overnamestrijd tussen twee Amerikaanse private-equitypartijen, en daaraan komt dit weekend een spectaculair en ongebruikelijk einde: een veiling moet uitwijzen wie van de twee partijen er met de buit vandoor gaat. De twee investeerders, Fortress en Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) zullen het onderling uitvechten in een biedingenstrijd van uiterlijk vijf ronden, waarop maandag voorbeurs bekend wordt wie de nieuwe eigenaar is. Dit gebeurde voor het laatst in 2018, toen het Britse mediabedrijf Sky werd overgenomen door Comcast, dat het na een felle biedingenstrijd won van Fox.

Morrisons is een gewilde prooi voor private-equitypartijen. De vierde supermarktketen van het VK heeft een belangrijk deel van de voedselproductie zelf in huis, van boerderijen en slachthuizen tot een eigen vissersvloot. Hierdoor hebben ze veel invloed op de prijzen die ze kunnen rekenen. Daarbij heeft Morrisons 90 procent van het vastgoed in eigen bezit. Dit maakt het een stabiele investering.

Vijandig bod

Het openingssalvo klonk in juni van CD&R, die een vijandig bod uitbracht op Morrisons. Het bod, van in totaal 5,5 miljard Britse pond (ruim 6 miljard euro) werd te laag bevonden door de aandeelhouders. Intussen was de directie van Morrisons al in vergevorderde overnamegesprekken met Fortress. Het bod van Fortress, zo’n 6,5 miljard pond (ruim 7,5 miljard euro) kwam eveneens niet langs de aandeelhouders. Het hoogste voorlopige bod van 7 miljard pond (ruim 8 miljard euro) werd gedaan door CD&R.

Zo’n veiling als dez is een zeldzaamheid Arjan Minnigh specialist retail-overnames ING

CD&R en Fortress houden nu een staarwedstrijdje: beide wachten met hun laatste bod, waarmee ze de indruk wekken dat er nog meer inzit om de ander te overtroeven. Volgens Britse overnamewetgeving volgt er na 46 dagen staren-zonder-knipperen een veiling. „Anders kan zo’n biedingenstrijd eeuwig doorgaan, en bij Morrisons willen ze nu rust in de tent”, aldus Arjan Minnigh van ING, die is gespecialiseerd in retail-overnames. „Zo’n veiling als deze is een zeldzaamheid en bovendien een typisch Brits fenomeen. Het kan alleen bij beursgenoteerde bedrijven, omdat het eigenlijk alleen om de prijs per aandeel gaat. De aankoopakte is dus een stuk eenvoudiger dan bij vrijwel elke andere transactie. Zelfs het contract voor de aanschaf van een huis is ingewikkelder.”

Spelregels

Voor de miljardenveiling zijn vooraf spelregels opgesteld. Zaterdag mogen CD&R en Fortress met een bod komen, waarop de laagste bieder de kans krijgt te verhogen. Stemt die daarmee in, dan komt er een volgende ronde – tot een maximum van vijf. Mocht het op een beslissende vijfde ronde aankomen, dan moet CD&R met een oneven getal eindigen en Fortress met een even getal. Zo wordt voorkomen dat er tweemaal hetzelfde bod op tafel ligt. Als één van de partijen besluit om uit te stappen, dan komt de veiling daarmee ten einde. Mocht een van de twee zich bij voorbaat al terugtrekken, dan gaat de hele veiling niet door. Dit ligt volgens Minnigh echter niet in de lijn der verwachtingen. „Ze spelen een tactisch spel met miljarden als inzet. Deze twee bedrijven hebben hun huiswerk tot achter de komma gedaan, en de verliezer staat straks na maanden van voorbereiding met lege handen.”