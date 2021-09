Zeker 24 doden door gevangenisrellen in Ecuador

Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn dinsdag zeker 24 doden en 48 gewonden gevallen, melden internationale persbureaus. Rivaliserende bendes beschoten elkaar met vuurwapens en er waren meerdere explosies. De lokale politie en het leger kregen na vijf uur controle over de rellen.

De rellen vonden plaats in de Penitenciaría del Litoral, een gevangenis in de stad Guayaquil die bekend staat om gevechten tussen bendes. Nieuwssite Telesurtv meldt dat acht van de 24 doden zijn onthoofd. Door een vroegtijdige evacuatie is er geen gevangenispersoneel omgekomen.

In februari waren er in de Penitenciaría del Litoral, net als in twee andere Ecuadoriaanse gevangenissen, grote rellen waarbij in totaal zeker 62 mensen omkwamen. Mensenrechtenorganisatie Inter-American Commission on Human Rights drong er eerder dit jaar bij de Ecuadoriaanse regering op aan om onderzoek te doen naar de vaak voorkomende gevangenisrellen en om verantwoordelijken te straffen. De Ecuadoriaanse president Guillermo Lasso zei in augustus dat de regering meer geld gaat vrijmaken om de omstandigheden in de gevangenissen te verbeteren.