‘Ze kijken me aan alsof ik een vereerde oude meester ben’

Om boven te komen hebben ze allebei een traplift nodig. Choreograaf, beeldend kunstenaar en decor- en kostuumontwerper Toer van Schayk (85) omdat hij herstellende is van een heupoperatie. Zijn hondje Laika – bejaard, stram en doof – omdat de trap in het zeventiende-eeuwse Amsterdamse pakhuis te veel is geworden. Afdalen naar het atelier in het souterrain zit er voorlopig voor beiden ook niet in. Over een half jaar misschien.

Behalve herstellende is Van Schayk aan het „ontzwangeren” van zijn jongste creatie voor Het Nationale Ballet, Lucifer Studies. Tijdens de Nederlandse Dansdagen, komende week in Maastricht, staat zijn veelzijdige, multidisciplinaire oeuvre centraal in het zogenoemde Dansmuseum. Museum Bonnefanten exposeert dan ook een grote, recente serie sepiatekeningen.

Op die tekeningen komt een mysterieuze jongen voor. Een natuurkind. Hij doet denken aan een figuur op zijn schilderij Noodweer II, dat Toer van Schayk na aan het hart ligt. Het toont een groepje strandgangers op de vlucht voor naderend onweer. Met hun bijeen gegraaide spulletjes rennen ze de kijker tegemoet. „Je kunt het eenvoudig opvatten: die mensen vluchten voor het onweer. Op een metafysisch niveau kun je het zien als de toekomst van de wereld.”

Ik bang dat we de hele schepping de afgrond induwen

Daarover is Van Schayk al somber gestemd sinds het rapport van de Club van Rome uit 1972. Vijftig jaar na dato is hij nog steeds bezorgd: „Ik ben bang dat wij de hele schepping de afgrond induwen.” Het is een van de grote thema’s in zijn choreografisch oeuvre. In het verleden werd daar vaak afwijzend op gereageerd – naïef, boodschapperig, schamperden een deel van het publiek én sommige dansers. Geen onderwerp voor dans. „De dansers van nu geloven er juist intens in. Maar je zou natuurlijk liever niet gelijk krijgen.”

Op Noodweer II staat het jongetje op de achtergrond. Hij kijkt om, onbevreesd. „Een zuivere ziel, de enige die de catastrofe in de ogen durft te zien.” Een soort Greta Thunberg? „Wie is dat? Zweeds? O ja, daar heb ik wel eens over gehoord. Maar ik kijk nooit televisie en heb geen krant. NRC Handelsbladheb ik in 2012 opgezegd.”

Schilderij van Toer van Schayk, Noodweer II Foto Marie-Jeanne van Hovell tot Westerflier

Rudi

De aanleiding voor die opzegging was pijnlijk. Op het jaarlijkse overzicht van belangrijke overleden personen ontbrak choreograaf Rudi van Dantzig, Van Schayks boezemvriend sinds de jaren vijftig, mentor, klankbord en grote liefde. „Ik heb gebeld en gezegd: ‘Dáág!’ Ze gaven toe dat het een blunder was.”

De rol die Van Dantzig bijna 60 jaar lang speelde in zijn leven kan niet worden overschat. „Toen ik hem ontmoette was ik achttien, negentien. Een onbeschreven blad. Hij heeft mij opgetild, meegesleurd, geïnstrueerd.” Na hun relatie kwamen nieuwe liefdes, maar Van Dantzig helemaal loslaten was onmogelijk. „Maar dit wordt erg persoonlijk, daar hou ik niet zo van”, sputtert de man die veelvuldig als gesloten, ietwat verlegen is omschreven.

Zetje

Van Dantzig was van 1971 tot 1991 artistiek directeur van Het Nationale Ballet. Hij pushte Van Schayk, destijds een buitengewoon expressieve danser, om te gaan choreograferen. In 1971 resulteerde Van Dantzigs ‘dienstbevel’ in Onvoltooid verleden tijd. Het was een succes en de rest is choreografische geschiedenis, met als hoogtepunten onder andere Pyrrhische Dansen II, Dodeneiland, Life, Landschap, 7e Symfonie, Requiem, De omkeerbaarheid van roest en kerstklassieker Notenkraker & Muizenkoning.

Van Dantzigs ‘zetje’ was nodig, want de intrinsieke drang tot choreograferen ontbrak aanvankelijk. Hoewel: „Ooit heeft Hans van Manen bij het Nederlands Dans Theater op muziek van Lutoslawski een trio gemaakt (Untitled, 1968 – red.) dat enorme indruk op me maakte, zó diepzinnig dat ik de rest van het programma niet eens wilde zien. Voor het eerst dacht ik toen dat ik zoiets misschien ook wel wilde doen.”

Met Van Manen en Van Dantzig vormde Van Schayk de trojka ‘De Drie Vans’. In de jaren zeventig en tachtig creëerden zij aan de lopende band nieuw werk voor Het Nationale Ballet, dat een bloeiperiode beleefde. Tegenwoordig bestaat een geïdealiseerd beeld van dat driemanschap, vindt hij. „Er waren tijdens die zogenaamde Gouden Jaren van Het Nationale Ballet zowel missers als successen.”

In de kunstwereld word ik bekeken als een danser die zo nu en dan schildert

Zijn eigen, vaak als weerbarstig en onheilszwanger omschreven werk was (en is) niet „for the millions”. Hij wil vooral voor de dansers presteren en geniet van het proces in de studio. „Al zijn het gelukkige momenten als je voelt dat je een zaal mee hebt. De serieuze manier waarop de dansers Lucifer Studies hebben gerepeteerd, vervult mij met grote dankbaarheid.” Aarzelend: „Raar om op het einde van je leven door glanzende ogen te worden aangekeken. Alsof je een vereerde oude meester bent geworden.”

Van Schayk heeft het vermogen dansers tot grote expressiviteit, waarachtigheid en bezieling te inspireren, waarbij niet esthetiek maar plastische en emotionele zeggingskracht het eerste doel is. Dansers groeien onder zijn leiding. „Ik vond het altijd hovaardig te denken dat ik mensen kan ontwikkelen. Maar misschien is het wel zo. De vreugde van iemand uit de massa halen, eruit te trekken wat mogelijk is, heb ik van Rudi geërfd.”

Schilderij van Toer van Schayk, Nijinsky poseert op het atelier van Aristide Maillol.

Toer van Schayks werk wordt nog maar zelden door zijn oude werkgever uitgevoerd. „Ik denk dat Ted (Brandsen, artistiek directeur HNB, red.) me langzamerhand al een beetje had afgeschreven”, zegt hij met een lachje. Lucifer Studies is zijn laatste ballet voor de groep. „Althans dat is zoals ik het nu zie.” De deur blijft op een kier.

Gemengd bedrijf

Zijn decor- en kostuumontwerpen zijn bij Het Nationale Ballet nog wel regelmatig te bewonderen. Ook zijn liefde voor de scenografie was overigens niet van nature aanwezig, althans niet voor historisch geënte balletten als Romeo en Julia, Het Zwanenmeer, Notenkraker & Muizenkoning of Petroesjka. Die is al doende gegroeid en door zijn diepgaande historische kennis is Van Schayk internationaal gevraagd. „Ik duik erin, ik lees duizenden boeken, ik ga er in leven.”

In haar documentaire uit 2012 gunt regisseur Barbara Makkinga een blik op dat proces: met engelengeduld priegelt hij aan een gek makend gedetailleerde, schitterende maquette, hij beeldhouwt, schikt aan kostuums, penseelt de laatste puntjes op de i in een decor. „Maar het blijft amusement”, hoort de kijker hem verzuchten.

Toer van Schayk, Decorontwerp ‘Het Zwanenmeer’ (1988). Foto Andreas Terlaak

Hieraan herinnerd zegt hij, na enig nadenken, dat hij misschien inderdaad de beeldende kunst hoger stelt dan de theatrale kunst. Muziek, nou net een discipline die hij níet beroepsmatig beoefent, acht hij het hoogst. „Zo totaal abstract en tegelijk zo intellectueel en emotioneel aansprekend.”

Toch voert hij sinds jaar en dag zijn ‘gemengde bedrijf’; hij heeft nooit willen kiezen. Zijn veelzijdigheid heeft zijn bekendheid als professioneel beeldend kunstenaar – hij werd opgeleid aan de Koninklijke Academie in Den Haag en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen – waarschijnlijk geen goed gedaan, al zijn er door de jaren heen wel exposities geweest. In museale collecties komt zijn naam niet voor. „De kunstwereld is in die zin gesloten. Je wordt bekeken als een danser die zo nu en dan schildert.”

Hij ervaart de verschillende disciplines in zijn werk als totaal gescheiden kanalen die elkaar niet beïnvloeden. Toch is de sculpturale kwaliteit van zijn choreografieën evident, met veel plastische groeperingen en ongebruikelijke, markante poses. Zijn beelden drukken juist vaak enige vorm van beweging uit. „Hm, ja, monolitische beelden, dat ligt mij niet zo. Zoals er in mijn decors meestal wel een bewegend deel is. Er moet altijd van alles gebeuren.”

Nijinsky

Dans keert wel als thema terug in zijn beeldend werk. Hij maakte vele danserskoppen en schilderde situaties in de studio. Een serie schilderijen over de beroemde Russische danser Vaslav Nijinsky (1889-1950) nadert zijn voltooiing. De fascinatie voor Nijinsky is overgeërfd: zijn grootmoeder zag hem nog dansen, zijn moeder had een verzameling boeken over de roemruchte dansvernieuwer. Als kind bekeek Van Schayk de plaatjes, als danser probeerde hij zich net zo intens in zijn rollen in te leven.

Ooit had hij plannen voor een ballet over Nijinsky. Elke keer als een choreografie, toneelstuk of roman over zijn idool verscheen, was hij bijna verontwaardigd, zegt hij met lichte zelfspot. „Verdomme, dat mág helemaal niet, Nijinsky hoort bij míj! Niemand begrijpt hem beter dan ik, ik heb álles gelezen, zijn dagboek wel honderd keer. Maar ja, als je een ballet gaat maken, wie moet hem dan dansen?”

Wie Van Schayk kent, weet het antwoord: Clint Farha. De Amerikaanse danser was Van Schayks muze, zijn Nijinsky. „Ik zag Clint als diens opvolger ja.” Best mogelijk, zegt hij met karakteristieke terughoudendheid, dat hij door Farha betere choreografieën heeft gemaakt. Creëren met en voor de charismatische, grillige danser was een vreugde die hij nadien niet meer op die manier heeft beleefd. „Die unieke manier van bewegen ben ik nooit meer tegengekomen, menselijk en dierlijk tegelijk. Niet superklassiek, godzijdank niet, maar zo inspirerend.”

Toer van Schayk en Clint Farha. Foto Het Nationale Ballet

Een flinter spijt dat het Nijinsky-ballet er nooit van gekomen is, heeft hij wel. Ironisch: „Zoals mijn grootvader aan het einde van zijn leven zei: het enige waarvan ik spijt heb, zijn de dingen die ik niet heb gedaan.”

Tijdens de Nederlandse Dansdagen zijn van 30 sept t/m 7 okt tekeningen van Van Schayk te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Vijf gesprekken met hem zijn onderdeel van het online programma van de Dansdagen. Inl: zijn van 30 sept t/m 7 okt tekeningen van Van Schayk te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Vijf gesprekken met hem zijn onderdeel van het online programma van de Dansdagen. Inl: nederlandsedansdagen.nl

1936 Geboren als Antoni Willem (roepnaam Toer) van Schaijk in Amsterdam 1953 Studie beeldhouwen aan Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag 1955 Danser bij het Nederlands Ballet 1956 Eerste decor- en kostuumontwerp voor ballet van Rudi van Dantzig 1960 Vervolgstudie aan Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Antwerpen 1967 Tweede solist bij HNB, exposities in Londen en New York 1971 Debuut als choreograaf 1979 Ridder in Orde van Oranje-Nassau 1987 Nederlandse Choreografieprijs VSCD voor 7e Symfonie 1996 Notenkraker en Muizenkoning (met Wayne Eagling) 2012 Zilveren Penning van de stad Amsterdam, Life Time Achievement Award Benois de la Danse, 2016 Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Het Nationale Ballet, Lucifer Studies van Toer van Schayk. Foto Hans Gerritsen