Xu Jiayin: selfmade man en ‘de Jack Ma van de Chinese vastgoedsector’

Is Xu Jiayin, de oprichter van de Chinese vastgoedgigant Evergrande, een geniale zakenman? En heeft de Communistische Partij van China (CPC) hem de voet dwars gezet puur omdat zijn macht te groot werd? Of is hij een charlatan die juist door zijn banden met CPC-kopstukken te makkelijk toegang kreeg tot ongedekte leningen?

Xu is niet zo bekend als topman Jack Ma van webwinkel Alibaba, maar hij is binnen de vastgoedsector wat Jack Ma is voor de hightech. Xu Jiayin, ook bekend onder zijn Kantonese naam Hui Ka Yan, is zowel de oprichter als de grootaandeelhouder van Evergrande. Dat bedrijf staat nu op omvallen, want het heeft schulden ter waarde van ruim 250 miljard euro. Om die te kunnen afbetalen, probeert het nu delen ervan te verkopen. Tot nu toe met weinig succes. Valt Evergrande inderdaad om, dan kan het zowel voor de Chinese als de internationale economie grote gevolgen hebben.

Wie is Xu, die het kwakkelende Evergrande leidt? De Chinees is net als Jack ma een superrijke particuliere ondermemer. In 2017 riep zakenblad Forbes hem zelfs uit tot de rijkste man van China. Hij had toen een geschat vermogen van 45,5 miljard dollar (39 miljard euro).

Xu is een selfmade man. Hij maakt geen deel uit van de zogeheten ‘rode elite’: de geprivilegieerde groep die door verwantschap toegang heeft tot de hoogste echelons van de Partij.

Xu laat zich graag Hui Ka Yan noemen. Zo klinkt het alsof hij een Hongkongse tycoon is

Xu laat zich graag Hui Ka Yan noemen. Op die manier klinkt het alsof hij een Hongkongse tycoon is, en dat werkte lange tijd statusverhogend in China. Hui Ka Yan is de Kantonese uitspraak van de karakters die zijn naam vormen, en in Hongkong spreken ze Kantonees.

Maar Xu komt eigenlijk niet uit het welvarende Hongkong. Hij werd in 1958 geboren in een boerengezin in een dorp in de arme Centraal-Chinese provincie Henan. Chinese media melden dat hij zijn moeder op eenjarige leeftijd verloor aan bloedvergiftiging en opgevoed werd door zijn grootmoeder.

Xu zakte aanvankelijk voor zijn toelatingsexamen voor de universiteit, maar slaagde later toch nadat hij zich vijf maanden lang op niets anders had toegelegd. Hij ging studeren aan het toenmalige Instituut voor IJzer en Staal in de Centraal-Chinese stad Wuhan, de stad die internationaal vooral bekend werd na de eerste corona-uitbraak. Hij klom na zijn afstuderen op tot de hoogste man van het staalbedrijf waar hij was aangesteld.

Maar Xu wilde meer. Nadat toenmalige Chinese leider Deng Xiaoping in 1992 het signaal gaf voor de openstelling van China voor het Westen en voor het gebruik van kapitalistische productiemethoden, grepen veel Chinezen hun kans om een eigen privébedrijf op te zetten. Ook Xu deed dat. Hij trok naar de Zuid-Chinese plaats Shenzhen dicht tegen Hongkong aan, want daar waren de regels voor privé-ondernemers veel vrijer dan in de rest van China. Daar begon hij in 1996 Evergrande, toen nog alleen een projectontwikkelaar van vastgoed.

De jaren negentig en de eerste jaren van de 21ste eeuw waren de jaren van de grote groei van de Chinese economie. Veel mensen trokken van het platteland naar de stad. Er waren veel jonge mensen in de huwbare leeftijd, de grond- en huizenprijzen stegen. De economie groeide vaak met meer dan 10 procent per jaar. Het was makkelijk om geld te verdienen met vastgoed: iedereen wilde een of meerdere huizen kopen, niet alleen om in te wonen maar vooral ook om mee te beleggen.

Verleidelijk

Voor Xu was het verleidelijk om met het geld dat hij verdiende met de verkoop van vastgoed niet zijn leningen af te betalen, maar om het in nieuwe projecten te steken – ook op andere gebieden dan vastgoed. Zo hoopte hij zo snel mogelijk nog meer geld te verdienen.

Toen het bedrijf zo sterk gegroeid was dat het in Hongkong naar de beurs wilde, benaderde het de Zwitserse investeringsbank Credit Suisse. Een toenmalige analist van die bank herinnert zich hoe ze daarom in 2007 een rapport opstelde over de financiële positie van Evergrande. „Ik zag dat er helemaal niets klopte van hun cijfers”, vertelt ze vanuit Hongkong via een beeldverbinding. Haar voornaamste bezwaar was dat de boekhouding zo ondoorzichtig was dat er geen touw aan vast te knopen was.

Lees ook: Waarom heeft het Chinese Evergrande zo’n impact op de internationale beurzen? En vier andere vragen

Haar analyse viel verkeerd. „Ik kreeg een waarschuwing van een van onze bankiers. Hij had met Xu gesproken, en die had tegen hem gezegd: ‘Je moet tegen je analist zeggen dat ze zich niet zo negatief uitlaat over mijn bedrijf. Anders wordt het gevaarlijk voor haar.’”

De analist, wier naam bij de redactie bekend is, wil het verhaal alleen anoniem vertellen uit angst voor repercussies. Ze was meermalen bij de praatjes die hij hield om analisten voor te lichten over Evergrande. „Hij wilde graag met zijn Hongkongse naam én met zijn doctorstitel aangesproken worden”, vertelt ze – Xu kreeg (of kocht) in 2008 een eredoctoraat van de weinig bekende Amerikaanse Universiteit van West Alabama.

Om in China bankleningen te krijgen, is het vooral behulpzaam als de banken denken dat je politieke rugdekking hebt. Xu zou naar verluidt goed bevriend zijn met de broer van China’s voormalige president Wen Jiabao. In 2001 kocht die broer 16 procent van de aandelen Evergrande.

Xu profiteerde vanaf de oprichting van Evergrande van de hausse op de woningmarkt door onontgonnen land van lokale overheden te pachten, daar megaprojecten op te zetten waarvoor hij de kopers vooraf de hele aankoopsom liet betalen.

Xu kreeg naar verluidt ook banden met Zeng Qinghong, een voormalige vicepresident. Zo kocht Xu in 2014 voor 39 miljoen dollar een villa in Australië, vlakbij de villa van de zoon van Zeng. Die mocht Xu’s villa gratis gebruiken terwijl zijn eigen villa werd verbouwd.

‘Pokerclub’

Xu was lid van de zogenaamde ‘pokerclub’, een groep van vier zeer vermogende vrienden die niet alleen samen poker spelen, maar ook geld aan elkaar lenen. Het zou gaan om zeker 16 miljard dollar aan transacties tussen de vier in de afgelopen tien jaar. Alle vier de vrienden zijn vastgoedmiljardairs.

Een van hen, de Hongkongse Joseph Lau, is in 2014 in het voormalige Portugese gebiedsdeel Macau veroordeeld tot ruim vijf jaar gevangenisstraf. Hij had voor de aankoop van een stuk land ruim 2 miljoen euro betaald aan de hoogste ambtenaar die verantwoordelijk is voor openbare werken in Macau. Hij kwam nooit in de gevangenis terecht, omdat Hongkong geen uitleveringsverdrag heeft met Macau.

Lau steunde Xu tot nu toe door dik en dun. Toch trok hij zich onlangs goeddeels terug uit Evergrande, een teken dat het schip in elk geval in zijn huidige vorm als megabedrijf nu lijkt te zinken.