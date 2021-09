Waarom politici toch slechte wetten aannemen

Kunnen volksvertegenwoordigers betere wetten maken?

Sinds de Toeslagenaffaire aan het licht bracht hoe onverbiddelijke uitvoering van strenge wetgeving onschuldige burgers vermorzelt, hebben politici de mond vol van een ‘nieuwe bestuurscultuur’ waarbij de rol van het parlement niet onbesproken blijft. Het moet anders, daar lijken alle politieke partijen het over eens – een zeldzame consensus.

Een goede wet, schreef de Raad van State (RvS), „is cruciaal voor het functioneren van de samenleving en voor het vertrouwen in de overheid”. De belangrijkste adviseur van regering en Eerste en Tweede Kamer op het gebied van wetten schreef dit eerder dit jaar aan demissionair premier Mark Rutte (VVD). Het was bedoeld als waarschuwing: de kwaliteit van wetten holt achteruit, zegt de RvS al jaren. Burgers zijn daar de dupe van, en indirect politici óók: slechte wetten ondergraven het vertrouwen in de politiek.

Dat ‘slechte wetten’ worden aangenomen, ligt deels aan een gebrek aan personele ondersteuning. „In 2021 krijg je, als je geluk hebt, één medewerker voor jezelf, veelal een junior zonder parlementair geheugen, die ook nog eens niet aan jou, maar aan de fractie verantwoording aflegt”, schreef oud-Tweede Kamerlid Zihni Özdil eerder in NRC.

Past de Tweede Kamer de lessen die tot nu toe uit de Toeslagenaffaire zijn getrokken al toe bij nieuwe wetten? Bijvoorbeeld de les dat er meer tijd moet worden genomen om de uitvoerbaarheid van een wetsvoorstel te beoordelen.

De Eerste en Tweede Kamer behandelen elk jaar tientallen wetsvoorstellen. De overgrote meerderheid wordt aangenomen. Eén van die wetten is de Wet handhaving kraakverbod – ofwel ‘35.296’.

Die wet werd in maart aangenomen en wordt op 1 juli 2022 ingevoerd. Parlementaire fracties twijfelden openlijk aan de effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze wet. Toch stemde een meerderheid van het parlement voor. In de Eerste Kamer waren dat de VVD, het CDA, de Fractie-Nanninga, FVD, de Fractie-Otten, 50PLUS en de PVV. Ook in de Tweede Kamer rustte het wetsvoorstel vooral op steun van de rechtse fracties.

Kraakpanden in Amsterdam

De geschiedenis van de wet begint in mei 2018. De maat voor Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) is dan echt vol. Na berichten over tientallen gekraakte woningen in Amsterdam door asielkrakerscollectief We Are Here vraagt hij een Kamerdebat aan. Het collectief hoopt met het kraken aandacht te krijgen voor structurele opvang van uitgeprocedeerde maar niet-uitzetbare asielzoekers; het dan geldende bed-bad-broodbeleid is volgens hen niet genoeg. Dat het collectief daarbij minstens twee vergiskraken begaat, werkt als een rode lap op een stier. Tijdens het debat in de plenaire zaal laten vooral Koerhuis en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) van zich horen. Hoe kan het dat kraken met de Wet kraken en leegstand in 2010 werd verboden, maar dat krakers nog wekenlang in een pand kunnen blijven tot de rechter oordeelt over de rechtmatigheid van een geplande ontruiming?

Hoewel minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) beide Tweede Kamerleden op het hart drukt dat uit de evaluatie van de wet blijkt „dat de wet op het punt van ontruimingen gewoon echt werkt”, komen zij in het najaar van 2019 met een initiatiefwet die snellere uitzetting van krakers mogelijk moet maken.

In het voorstel van Koerhuis en Van Toorenburg verliezen krakers de mogelijkheid een kort geding aan te spannen zodra een ontruiming wordt aangekondigd. Waar eerst de officier van justitie zelf tot ontruiming mocht overgaan, moet nu de rechter-commissaris binnen 72 uur beslissen of hij een ontruiming kan toestaan. Of deze nieuwe termijn in de praktijk realistisch en uitvoerbaar is, blijkt de hamvraag bij de bespreking van het wetsvoorstel.

Schoolvoorbeeld

Strafrechtadvocaat Willem Jebbink vindt het aangenomen wetsvoorstel „een heel goed voorbeeld van een slechte wet”. Volgens hem komt het niet zoveel voor dat krakers bij de rechter terechtkomen om daar hun huisrecht te verdedigen. Nu stelt de nieuwe wet verplicht dat bij elke ontruiming een rechter in beeld komt. Bovendien heeft de overheid hier helemaal niets te zoeken: „Het civiele recht is prima in staat om huiseigenaren te helpen bij een inbreuk op hun eigendomsrecht.”

Daar denkt Koerhuis anders over: „Dat iets niet hoeft, betekent niet dat je het niet moet doen.” Hij blijkt bedreven in het wegwuiven van grote scepsis over de wet. De Raad van State, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten én de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak betwijfelen zonder uitzondering of de beoogde tijdswinst kan worden gehaald. Die kritiek is „zwaar overtrokken”, zegt Koerhuis; hij weet zeker dat die winst kan worden geboekt. Toch herhaalt het OM tijdens een spreekmogelijkheid in de Eerste Kamer dat de winst minimaal zal zijn, terwijl „de werklast van politie en Openbaar Ministerie” significant dreigt toe te nemen. Dat komt omdat het huisrecht een grondrecht is – iedere beperking daarvan, bijvoorbeeld een huisuitzetting, moet zorgvuldig door de rechter worden getoetst. Daar is een dossier voor nodig. In de oude situatie was dit alleen aan de orde wanneer een kraker een kort geding aanspande – volgens het OM in 30 procent van de zaken. Onder de nieuwe wet moet dat bij alle zaken.

De nieuwe wet zet bovendien een slot op de mogelijkheden om een grondrecht effectief te verdedigen, stellen de adviseurs. Koerhuis zelf vindt dat een aangifte in het strafdossier volstaat, „die dossiers zijn niet zo complex”. Maar het OM voorspelt dat als alleen een aangifte in het dossier wordt gestopt, de rechter een verzoek tot ontruiming „in veel gevallen” zal afwijzen. Jebbink vraagt zich sterk af of de „heel snelle toets” onder de nieuwe wet wel genoeg is. „Elke eigenaar gaat natuurlijk roepen dat hij het pand nu nodig heeft, voor de rechter-commissaris is dat een loze stelling”, zegt hij. Zoiets moet je uitgebreid onderbouwen, vindt hij.

Uiteindelijk zal de Tweede Kamer zich gedurende acht weken over het voorstel buigen, de Eerste Kamer doet er zeven weken over. Kamerleden lezen het wetsvoorstel, inclusief de adviezen van de adviserende organisaties. Deskundigen krijgen de mogelijkheid vragen te beantwoorden over de noodzaak en uitvoerbaarheid van het voorstel.

Twijfelende SGP

Waarom zo snel? Wat meespeelde, zegt SGP-leider Kees van der Staaij, is dat Van Toorenburg na de verkiezingen niet zou terugkeren als Tweede Kamerlid. Dan had zij het wetsvoorstel niet zelf meer als Kamerlid kunnen verdedigen.

Hoewel de SGP fel tegen kraken is, twijfelde die partij in beide Kamers over de aanscherping van het kraakverbod. Uiteindelijk stemde de fractie in de Tweede Kamer vóór, vanwege een toezegging van minister Grapperhaus, zegt Van der Staaij. De minister zei namelijk dat „het volgens hem wel te doen is in de praktijk” – en daarmee was de kous af. De SGP wordt toch wel eens het staatsrechtelijk geweten van de Kamer genoemd? Van der Staaij: „Dat wil niet zeggen dat we er prat op gaan bij elke wet altijd indringend die uitvoeringstoets gedaan te hebben.”

De SGP-fractie in de senaat was minder onder de indruk van Grapperhaus’ antwoorden en stemde tegen. „De Eerste Kamer zit doorgaans steviger op de uitvoerbaarheid, effectiviteit, proportionaliteit en handhaafbaarheid [van een wetsvoorstel]”, aldus senator Diederik van Dijk (SGP). Hem valt op dat een „coalitievoorstel” op een andere manier wordt behandeld dan andere initiatiefvoorstellen, die doorgaans „aardig gefileerd” worden. „De norm zou moeten zijn dat we alle wetgeving hetzelfde behandelen.”

Senator Annabel Nanninga (fractie- Nanninga) erkent dat ze grote gebreken en slordigheden in de wet heeft gezien. Dat haar fractie toch voorstemde, ligt aan het feit dat ze het eens is met de „moraal” van de wet. „Voor mij zijn praktische bezwaren geen reden zo’n voorstel as such af te keuren.”

Dat mensen uit de kraakwereld „heel nijdig” reageerden, was extra reden voor de wet te stemmen. Is justitie daarmee geholpen? „Ik heb gezegd dat er meer geld naartoe moet, daar gaan we ons de komende jaren hard voor maken.”

Ex-Kamerlid Zihni Özdil verbaast zich er niet meer over. Oppositiepartijen die voor een zwaar bekritiseerde wet stemmen nadat ze een paar kritische vragen hebben gesteld, „willen laten zien dat met hen valt te regeren”, aldus Özdil.

Fracties zijn niet opgewassen tegen ministers die een enorm ambtenarenapparaat achter zich hebben, stelt strafrechtadvocaat Jebbink. Kamerleden komen middelen tekort om deskundige medewerkers in te huren. Controleren of ze door een minister bedonderd worden, wordt daardoor een stuk lastiger. Jebbink ziet wel iets in „horizontale samenwerking” tussen de inmiddels negentien fracties in de Tweede Kamer. „Probeer eens gezamenlijk iets te organiseren als het om feiten gaat, bijvoorbeeld in jurisprudentieonderzoek”, oppert hij.

Voor senator Van Dijk is het duidelijk: medewetgever, neem je taken serieus! Heb het lef om tegen te stemmen, hoe fraai het politieke doel ook is. „Anders krijgen we weer rare oproepen voor een instituut dat moet kijken naar de uitvoerbaarheid. Daar hebben we de Raad van State al voor.”