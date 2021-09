Overbelast personeel in cafés en restaurants, zorgmedewerkers die op hun tandvlees lopen, bedrijven en instellingen die niet meer weten waar ze collega’s vandaan moeten halen: de krappe arbeidsmarkt begint pijn te doen. Voor het eerst sinds het CBS zulke cijfers vastlegt, zijn er meer vacatures dan werklozen. Dat verklaart de wachttijden op het terras, bij de dokter, de tandarts, de aannemer, de fietsenmaker en de schoonmaker. Vrijwel elke sector komt handen tekort. Mensenhanden.

Nog niet zo lang geleden, op het hoogtepunt van de AI-hype, was de verwachting dat kunstmatige intelligentie een groot deel van ons werk uit handen zou nemen. De schattingen liepen uiteen, maar economen voorspelden dat slimme software en bots 10 tot 50 procent van de huidige banen zouden kunnen uitvoeren.

Waar zijn de robots als je ze nodig hebt?

Zelfs bedrijven die vooroplopen met automatisering, zoals Amazon, blijven mensen aannemen voor simpele taken. Amazon (1,3 miljoen medewerkers wereldwijd) schreef in de VS nog eens 125.000 extra vacatures uit voor orderpickers, dozenvullers en chauffeurs.

Alle bezorgdrones en magazijnrobots ten spijt is het blijkbaar makkelijker een blik mensen open te trekken dan een computer hetzelfde trucje te laten leren.

Andere techbedrijven die in de eredivisie van de kunstmatige intelligentie spelen, Google en Facebook, namen elk tienduizenden mensen aan om seks, geweld, nepnieuws en copyrightschendingen van hun netwerken te verwijderen.

Die klus was toebedeeld aan software – en die faalde. Google Assistant kan weliswaar een volautomatische kappersafspraak voor je maken (mits er een kapper beschikbaar is); troep van YouTube verwijderen is een vak apart.

Waar blijven de robots? Uber rekende erop dat de robottaxi de grootste kostenpost – menselijke chauffeurs – zou vervangen. Uber verspilde miljarden met onderzoek naar autonoom rijden en moet chauffeurs steeds meer betalen nu ze gezien worden als echte werknemers.

Die robotauto ontwikkelt zich traag, tergend traag. Waymo, de Google-dochter die de meest geavanceerde zelfrijdende technologie in huis heeft, rijdt onbemand rond in het kaarsrechte, aangeharkte Phoenix. Maar bij testen in andere steden moet er nog altijd een mens mee als chaperonne.

Elon Musk blijft onverbeterlijk optimistisch als het gaat om ‘zelfrijdende’ technologie. De Tesla-topman beloofde in 2019 dat er binnen een jaar een miljoen zelfrijdende Tesla’s zouden bijklussen als gerobotiseerde taxi’s.

Dat pakte anders uit. Tesla ligt in de VS onder vuur omdat de AutoPilot-software, de rijassistent, moeite heeft met het herkennen van hulpdiensten en soms inrijdt op wegafzettingen. De bestuurders zitten te suffen achter het stuur, erop vertrouwend dat de software ingrijpt. Onverstandig. Musk twitterde onlangs dat de laatste testversies van de Full Self Driving AutoPilot , bedoeld voor autonoom rijden in de stad en op de snelweg, „niet echt goed” waren.

Musk verzon wel een bliksemafleider: de Tesla Bot. Deze mensachtige robot, te bouwen binnen een jaar (!), zou saaie huishoudelijke klusjes en fabrieksarbeid kunnen verrichten.

De Tesla Bot past in een tekenfilmtoekomst à la The Jetsons. Maar wie zit er te wachten op een robot die de vaatwasser uitruimt of de heg snoeit zonder de kat doormidden te knippen? Dat kan ambitieuzer, vond een Tesla-fan. Hij rekende uit dat er 877 Tesla Bots in een Space X-raket passen: die kunnen mooi grondstoffen gaan delven op de maan.

Boven alles is de Tesla Bot een gegarandeerde teleurstelling, uitgebeeld door een danser in een zilverkleurig pak. Zelfs om een robot na te doen, heb je nog een mens nodig.

Marc Hijink schrijft op deze plek elke week over technologie. Twitter: @MarcHijinkNRC