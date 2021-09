‘Valse spin’ over informateur Remkes slaat terug op positie Sigrid Kaag

Op de dag dat Johan Remkes een eind wilde maken aan de maandenlange impasse in de kabinetsformatie, ging het niet alléén over de laatst mogelijke coalitievarianten die de informateur nog zag. Achter de schermen en boven de vergadertafel speelde het persoonlijke verwijt dat D66 een dag eerder aan het adres van Remkes had gemaakt.

Spindoctors van D66 hadden actief aan verschillende media laten doorsijpelen dat de informateur bij de lange bespreking van maandag iets te veel gedronken zou hebben en de gesprekken met de formatieteams van VVD, CDA en D66 „warrig” zou hebben geleid. Het kwam aan het eind van de middag op de website van de NOS naar buiten.

Meerdere journalisten, bevestigen bronnen tegen NRC, kregen dat verhaal dinsdagmiddag buiten de vergaderzaal van de Tweede Kamer te horen. De ‘spin’ kwam van zowel twee woordvoerders van de partij als van Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, de campagneleider bij de afgelopen verkiezingen.

Een paar uur later voelde Daan Bonenkamp, het hoofd voorlichting van de D66-fractie in de Tweede Kamer zich geroepen om met een persverklaring te reageren op „de beschuldiging” aan Remkes. „Natuurlijk neem ik dat meteen terug. We hebben dat echt niet zo bedoeld. Wij hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de professionaliteit van de informateur en hebben veel vertrouwen in zijn aanpak.” Bonenkamp ontkende het gerucht niet. Remkes zelf was genoodzaakt te reageren. Hij liet de NOS via een woordvoerder weten dat hij die bewuste maandag twee borrels had gedronken: een voor en een tijdens het diner.

Spindoctors, zegt een spindoctor van een andere partij, „zeggen vaak lelijke dingen over personen, maar dat is altijd in relatie tot hun politiek gedrag”

Een ongekende, valse spin, is het oordeel van andere politieke voorlichters in de Tweede Kamer een dag later. En eentje die de onderhandelingspositie van partijleider Sigrid Kaag op de dag van Remkes’ deadline geen goed heeft gedaan. Andere partijen spreken er schande van.

Spindoctors, zegt een spindoctor van een andere partij, „zeggen vaak lelijke dingen over personen, maar dat is altijd in relatie tot hun politiek gedrag”. Daarbij is het zeer ongebruikelijk, en volgens vakgenoten niet fair, om zo over de informateur te spreken. „Die is ingehuurd om het formatieproces te begeleiden. Hij is daarin zelf geen speler.”

D66 zette bewust de aanval in

Andere partijen vermoeden dat D66 heel bewust de aanval op de informateur heeft ingezet omdat ze sinds zondag de controle over het formatieproces lijkt te zijn kwijt geraakt. De manier waarop Sigrid Kaag op een partijbijeenkomst had gezegd haar bezwaren tegen opnieuw regeren met de ChristenUnie had ingeslikt, was door andere partijen verkeerd uitgelegd.

Ja, ze wilde die blokkade wel opheffen maar alleen in een zespartijenkabinet, mét de twee andere progressieve partijen PvdA en GroenLinks. CDA en VVD probeerden het zo uit te leggen dat Kaag inmiddels ook geen probleem meer zou hebben in voortzetting van het huidige kabinet met VVD, CDA en ChristenUnie.

Het is niet voor het eerst in het moeizame formatieproces dat Kaag door adviseurs in een lastig parket werd gebracht. Haar veelbesproken HJ-Schoolezing begin september, waarin ze stevige sneren aan VVD-leider Mark Rutte uitdeelde, werd in een laat stadium door enkele naaste medewerkers geactualiseerd en aangescherpt. De speech tastte het onderlinge vertrouwen tussen de leiders van de twee grootste partijen aan.