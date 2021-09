Vader Jamie per direct ontzet als curator Britney Spears

De Amerikaanse rechter Brenda Penny heeft Jamie Spears per direct ontzet uit zijn functie als curator van zijn dochter Britney Spears. Hij wordt vervangen door de door juridische team van de zangeres voorgedragen John Zabel. „De huidige situatie is niet houdbaar”, zei rechter Brenda Penny over haar beslissing. „Het weerspiegelt een giftige omgeving die om de verwijdering van Jamie Spears vraagt”

De advocaat van Britney Spears zette in de rechtbank van Los Angeles uiteen waarom zijn cliënt geen dag langer onder het toezicht van haar vader zou mogen staan. Begin augustus had Jamie Spears al laten weten terug te treden als toezichthouder, maar bleef aan totdat er een nieuwe bewindvoerder zou zijn gevonden.

#FreeBritney

Vader Jamie werd in 2008 aangesteld als curator na een mentale inzinking van zijn dochter en sindsdien heeft hij volledige controle over haar leven, geld en bezittingen. Volgens de advocaten van Britney is hij zijn rol in de loop der tijd gaan misbruiken.

Buiten de rechtbank hadden zich al vanaf de vroege ochtend fans verzameld die borden omhoog hielden met daarop teksten als „Free Britney” en „Jail Jamie”. Eerder dit jaar zijn er in de Verenigde Staten al meerdere demonstraties en onlineprotesten geweest onder de noemer #FreeBritney.

John Zabel gaat Britney Spears voorlopig financieel begeleiden, maar de zangeres hoopt dat haar curatele voor het einde van het jaar helemaal wordt opgeheven. De rechter moet daar nog over beslissen en mogelijk is daar eerst een psychische evaluatie voor nodig.