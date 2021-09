Uitgestoten kunstenaars

De kunstenaar als verstoteling, uitgerangeerd door een totalitair regiem of door een gezaghebbende elite in de kunst – het is van alle tijden. In de documentaire Weggewist, onlangs vertoond door NPO 2 Extra, is het schrijnende voorbeeld te zien van Hans Henkemans (1913-1995), klassiek pianist en componist; de film is gemaakt door Harro Henkemans, een achterneef. In 1962 viel Henkemans bij zijn collega’s in ongenade toen hij in het Algemeen Handelsblad de staf brak over het experimentele werk van collega’s als John Cage, Karlheinz Stockhausen, Peter Schat en Louis Andriessen. Hij hoorde een „klankenchaos”.

Schat en Reinbert de Leeuw reageerden furieus, het Concertgebouworkest speelde na 1977 geen composities meer van hem en de directeur ervan, Hein van Royen, weigerde hem een hand te geven. Henkemans trok zich gedesillusioneerd terug in een ander vak, de psychiatrie.

Deze geschiedenis doet me sterk denken aan het lot van schrijver Bertus Aafjes (1914-1993), leeftijdgenoot dus van Henkemans. Vijf jaar voor zijn dood interviewde ik hem in zijn afgelegen huis in het Noord-Limburgse dorpje Swolgen.

Hij was een outcast in de literaire wereld geworden nadat hij in 1953 de experimentele poëzie van de Vijftigers venijnig had veroordeeld. „Lees ik Luceberts poëzie, dan heb ik het gevoel dat de SS de poëzie is binnengemarcheerd”, schreef hij. (Dat Lucebert in zijn jonge jaren ook werkelijk nazisympathieën had gehad, kon Aafjes niet weten; dat werd pas in 2018 in volle omvang duidelijk.)

Aafjes was voor mij een sympathieke, welbespraakte man, maar hierover wilde hij liever niet meer praten. „Er is zand over gegooid. De eerste reactie was enorm bitter. Ik kwam op de Kring, zag Jan Elburg, bood hem een borrel aan en hij weigerde. Vanaf dat ogenblik bestond dat isolement. Maar dat is sindsdien helemaal opgelost. Als ik Schierbeek of Elburg nu zie, dan is die ontmoeting vriendschappelijk.”

Toch merkte ik dat hij nog steeds gebukt ging onder het feit dat hij zolang genegeerd was. Ik hield hem voor dat zijn kritiek op de Vijftigers veel later gedeeld werd door dichters als Gerrit Komrij en Jan Eijkelboom. Een schrale troost? Hij haalde zijn schouders op. „Ik ben me hoe langer hoe meer gaan distantiëren van de kritiek en de ontwikkelingen in de poëzie.”

Hij vond ook zelf dat hij te scherp had geoordeeld. In zijn Aafjes-biografie In de schaduw van de hemel uit 2014 beschrijft Rob Molin hoe vaak en hoe nederig Aafjes zijn excuses aan de Vijftigers heeft aangeboden. Toen Lucebert in 1983 de Grote Prijs der Nederlandse Letteren kreeg, vroeg Aafjes hem schriftelijk om vergiffenis. Hij voegde er nog wel aan toe: „Ik heb overigens door deze onbegrijpelijke escalade mijzelf duizendmaal meer geschaad dan degenen, die ik aanviel. Ik verloor vele vrienden in de literatuur en was niet meer in de gelegenheid er nieuwe te maken.”

Lucebert reageerde grootmoedig en stuurde hem een van zijn schilderijen dat Aafjes thuis ophing. Volgens de biograaf overdreef Aafjes zijn isolement – hij bleef bevriend met onder anderen Ed. Hoornik, Karel Jonckheere en A. Roland Holst – maar ik vermoed dat hij vooral het contact met nieuwe generaties miste. Hij was, mede door eigen toedoen, voorgoed ‘gecanceld’, zouden we nu zeggen, net als Hans Henkemans.