Topdiplomaat Kishida nieuwe leider regeringspartij Japan

Fumio Kishida staat op het punt om de nieuwe minister-president te worden van Japan. De 64-jarige topdiplomaat werd woensdag door de leden van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) verkozen tot hun nieuwe partijleider. Daarmee is hij virtueel verzekerd van het premierschap van het Aziatische land, omdat de LDP een meerderheid heeft in het parlement. Zijn definitieve aanstelling als minister-president wordt volgens internationale persbureaus binnen enkele dagen verwacht.

De 64-jarige Kishida, een voormalig bankier en tussen 2012 en 2017 minister van Buitenlandse Zaken, is de opvolger van premier Yoshihide Suga. In de race om het leiderschap van zijn partij versloeg hij Taro Kono, eveneens een voormalig minister van Buitenlandse Zaken en Defensie. Kishida wordt gezien als een politicus die zoekt naar consensus en geniet slechts gematigde steun onder de Japanse bevolking. Hij wordt geacht nieuwe verkiezingen uit te schrijven in het land, die volgens de Japanse constitutie voor 29 november moeten plaatsvinden.

Kishida’s voorganger Suga maakte eerder deze maand bekend zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als leider van de LDP, nadat uit peilingen bleek dat minder dan 30 procent van het Japanse volk zich nog achter hem schaarde. Hij treedt per 30 september af als premier. Suga was pas een jaar premier van het land en werd bekritiseerd om het optreden van zijn regering tijdens de coronacrisis. Zo liet hij de Olympische Spelen in hoofdstad Tokio doorgaan ondanks oplopende coronabesmettingen in het land. Kishida wil onder meer een steunpakket van 30 biljoen yen (230 miljard euro) om de economische gevolgen van de coronapandemie tegen te gaan en belooft dat de Japanse btw-belasting de komende tien jaar niet boven de 10 procent uitkomt.