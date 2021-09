Onvrede loonbod

Op tientallen afdelingen van universitaire ziekenhuizen werd dinsdag een ‘zondagsdienst’ gedraaid, zoals dat in zorgjargon heet. Veel niet-dringende zorg werd afgebeld. Medewerkers zijn ontevreden over het loonbod dat voorligt van werkgeversorganisatie NFU. Dat bevat een verhoging van 3,5 procent over drie jaar voor verpleegkundigen en verzorgenden. De rest van het ziekenhuis – van logistiek medewerkers tot dokters – zou 1 procent erbij krijgen. Verpleegkundigenvakbond NU’91 juicht het voorstel dan ook toe, de CNV is neutraal en de FNV wijst het af. De actiebereidheid verschilde per ziekenhuis. Bij het LUMC in Leiden (op de foto) deden 23 afdelingen mee aan de staking, bij het Erasmus UMC in Rotterdam waren dat er 3, het Radboudumc nam helemaal niet deel. De bonden houden de druk erop: 26 oktober staakt ziekenhuispersoneel opnieuw.