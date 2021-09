Samsung krijgt miljoenenboete voor beïnvloeden marktprijzen televisies

Elektronicabedrijf Samsung krijgt in Nederland een boete van 39 miljoen euro voor het opdrijven van online verkoopprijzen van televisies. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens de organisatie is Samsung tussen 2013 en 2018 regelmatig „te ver” gegaan door detailhandelaren te informeren over „prijsvoornemens van concurrerende detailhandelaren”. Het bedrijf heeft zo de concurrentie verstoord, wat „leidde tot hogere prijzen voor consumenten”.

Samsung heeft verkeerd gehandeld in de omgang met zeven winkeliers die televisies van het bedrijf aanbieden, concludeert de ACM. Als Samsung het bedrag dat een detailhandelaar vroeg voor een televisie te laag vond, nam het bedrijf direct contact op met de handelaar om een hogere prijs te ‘adviseren’. Dat blijkt uit Whatsapp- en mailberichten die de ACM heeft ingezien. Een prijs adviseren is toegestaan, maar de organisatie maakt uit de berichten op dat de prijsadviezen van Samsungmedewerkers niet geheel vrijblijvend waren. Samsung suggereerde namelijk tegenover de handelaren dat dezelfde prijsadviezen aan concurrenten waren voorgesteld: „alle andere partnerpartijen zijn geadviseerd”.

Detailhandelaren gaven vaak gehoor aan de adviezen van Samsung. „Done, over 15 minuten zichtbaar”, schreef volgens de ACM een van de winkeliers. Omgekeerd attendeerden winkeliers Samsung erop als ze concurrenten lagere prijzen zagen hanteren. Samsungmedewerkers antwoordden bijvoorbeeld met „Pff. Ga er weer achteraan.” of „Geadviseerd.”.

Juridische vervolgstappen

De boete van 39 miljoen is één van de hoogste boetes die de ACM tot nu toe uitdeelde. In 2017 kreeg NS een boete van 40,9 miljoen, voor het misbruiken van zijn machtspositie bij een aanbesteding in het Limburgse openbaar vervoer. In juni bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de boete onrechtmatig was, omdat de ACM het besluit niet voldoende had onderbouwd.

Ook Samsung gaat juridische vervolgstappen nemen „om het besluit van de ACM aan te vechten”, laat het bedrijf weten. Samsung is „teleurgesteld” over de boete, omdat de mededingingsregels volgens het bedrijf niet zijn geschonden.

