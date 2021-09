Rusland dreigt met blokkade van YouTube en Duitse media

Rusland dreigt met een blokkade van videoplatform YouTube voor Russische gebruikers. Het dreigement is een reactie op de blokkade van twee Duitstalige nieuwskanalen van het Russische mediaconcern RT door YouTube. De Russische mediawaakhond Roskomnadzor eist dat de toegang tot beide kanalen wordt hersteld. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is de Duitse regering erbij betrokken.

Dinsdag besloot YouTube, eigendom van Alphabet (Google), de kanalen RT Deutsch en Der Fehlende Part (FDT) te blokkeren. RT Deutsch was al berispt en een week geblokkeerd vanwege het verspreiden van desinformatie over het coronavirus in Duitsland. RT probeerde dat te omzeilen via DFT. Dat leidde tot een definitieve blokkade van beide kanalen. Het RT Deutsch-kanaal had naar eigen zeggen 600.000 abonnees.

Margarita Simonyan, de hoofdredacteur van RT, noemde de ingreep op Twitter „een echte media-oorlog van Duitsland tegen Rusland”. Ze riep de Russische autoriteiten op om Duitse media zoals Deutsche Welle, ZDF en ARD te verbannen uit Rusland.

Dinsdagavond laat kwam het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken met een scherpe verklaring, waarin de actie van YouTube wordt bestempeld als „een niet eerder vertoonde daad van informatie-agressie”. Volgens het ministerie is er „geen twijfel” dat de „illegale acties” van YouTube gebeurden met steun van de Duitse autoriteiten en lokale media. Informatiebronnen die niet aansluiten bij de visie van de Duitse overheid worden monddood gemaakt, aldus de verklaring. Vanwege de „informatie oorlog tegen Rusland” worden vergeldingsmaatregelen voorbereid.

Lees ook over regulering van techbedrijven door regeringen

Een woordvoerder van scheidend bondskanselier Angela Merkel zei tegen journalisten dat de regering niets met het besluit van YouTube te maken heeft en dat de oproep tot vergelding haaks staat op persvrijheid. YouTube verwijst naar de richtlijnen van het videoplatform, waarbij het opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie, in dit geval over corona, niet is toegestaan.

Vergunning geweigerd

RT, voorheen Russia Today, wordt gefinancierd door de Russische staat en geldt als propagandazender van het Kremlin. De zender, via de website actief in diverse talen, heeft een voorkeur voor berichtgeving over sociale onrust in westerse landen. Hoofdredacteur Simonyan vertolkt op sociale media het regeringsstandpunt. Plannen voor een Duitstalige tv-zender lopen vertraging op omdat de Duitse autoriteiten een vergunning weigeren. Een omweg via Luxemburg werd eerder dit jaar afgesneden, ook dat land weigerde een uitzendvergunning.

Het Amerikaanse YouTube is een veelgebruikt medium in Rusland, het land staat met 58 miljoen gebruikers voor YouTube op de vijfde plaats in de landenlijst. Eerder deze maand voldeed YouTube aan het verzoek van de Russische autoriteiten om video’s van oppositieleider Aleksej Navalny te blokkeren. Google en Apple haalden Navalny’s app voor de verkiezingen uit de appstores. Het leidde tot veel kritiek op de techbedrijven, Navalny meldde dat ze „Poetins medeplichtigen” zijn geworden.

Susan Wojcicki, bestuursvoorzitter van YouTube, zei maandag tegen Bloomberg dat vrijheid van meningsuiting nog steeds een „kernwaarde” is voor het bedrijf. Maar, aldus Wojcicki, „als we met regeringen werken moeten we veel zaken in overweging nemen, zowel qua lokale wetgeving als wat er op straat gebeurt.”