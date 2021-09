Pensioenuitkering vrouwen gemiddeld veertig procent lager dan van mannen

In Nederland krijgen vrouwen gemiddeld veertig procent minder pensioen uitgekeerd dan mannen. Dat blijkt uit een onderzoek van pensioendenktank Netspar. In de komende jaren zal dat verschil, dat volgens de denktank vooral het gevolg is van lage arbeidsparticipatie en loon van vrouwen in verleden, kleiner worden. Maar het zal niet uit zichzelf verdwijnen.

Gemiddeld ontvingen Nederlandse mannen in 2018, het jaar dat Netspar onderzocht, 34.000 euro aan pensioenuitkering. Voor vrouwen was dat op jaarbasis gemiddeld 20.000 euro. Met dat verschil van veertig procent bungelt Nederland onderaan de Europese ranglijst van pensioengelijkheid – alleen in Cyprus krijgen vrouwen relatief nog minder pensioen. En anders dan in de rest van de EU-landen lijkt het pensioenverschil in Nederland nauwelijks kleiner te worden.

Het pensioenverschil is grotendeels te wijten aan de lage arbeidsparticipatie en loon van vrouwen in het verleden en wetten als het arbeidsverbod voor getrouwde vrouwen, dat tot 1958 gold in Nederland. In de afgelopen decennia zijn vrouwen meer gaan werken, en dus ook wat meer pensioen op gaan bouwen: tussen 2005 en 2014 steeg het gemiddelde opgebouwde pensioen (bovenop de AOW) van een vrouwelijke zestiger van ruim tweeduizend euro per jaar, naar zo’n 5.500 euro per jaar.

Dat het Nederlandse pensioenverschil op een lagere snelheid slinkt dan in andere landen heeft volgens denktank Netspar te maken met de nog altijd lage arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen, en de uiteenlopende pensioenregelingen van verschillende sectoren. In de bouw en de industrie bouwen werknemers, veelal mannen, meer pensioen op dan in bijvoorbeeld de zorg, waarin veel vrouwen werken. Als oplossingen voor de pensioenverschillen noemt Netspar het invoeren van loonvoordelen voor vrouwen en de uitbreiding van het vader- en ouderschapsverlof, zodat huiselijke taken minder vaak door vrouwen alleen worden uitgevoerd.