Partijen verlaten gesprek met Remkes: VVD, D66 en CDA blijven over

Alleen de politiek leiders van VVD, D66 en CDA zijn momenteel nog in gesprek met informateur Johan Remkes over een nieuwe formatie. De andere partijen die woensdag rond te tafel zaten, zijn rond 17.00 uur vertrokken. Naast de drie hoofdrolspelers namen de fractievoorzitters van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, de SGP en Fractie Den Haan deel aan de gesprekken. Na afloop spraken GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdA-leider Lilianne Ploumen samen de pers toe.

Klaver zei dat alle partijen duidelijk hebben gemaakt wat ze willen en dat het nu aan de overgebleven fracties is om „keuzes te maken”. Wanneer dat gebeurt is onduidelijk; volgens Klaver kan dat „morgen, vandaag, wanneer ze willen”. Zowel Klaver als Ploumen benadrukten nogmaals dat zij voor een meerderheidskabinet zijn. Klaver sprak van een „zo breed mogelijk meerderheidskabinet”.

Remkes maakte eerder in de week duidelijk dat de formatiegesprekken vandaag hoogstwaarschijnlijk tot een einde zouden komen. „Woensdag gaan we conclusies trekken”, zei de informateur maandag toen ruim tien uur vergaderen met VVD, D66 en CDA opnieuw niet tot een doorbraak leidde. Dinsdag schreef hij in een brief geen perspectief voor een minderheidscoalitie te zien, maar wel nog naar andere mogelijkheden te zullen kijken zoals een extraparlementair kabinet dat niet gebonden is aan een regeerakkoord.

