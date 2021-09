Opeens hing Stalin tussen de impressionisten

Vincent van Gogh, De gevangenisbinnenplaats (1890) Poesjkinmuseum

Het is 1903 wanneer de Russische zakenman Ivan Morozov (1871-1921) in Parijs zijn eerste kunstwerk van een Franse impressionist koopt. Kort daarvoor is zijn broer Michail (1870-1903) overleden. Hoewel deze maar één jaar ouder was, was hij een voorbeeld voor Ivan. Michail was al als negentienjarige student voor het eerst schilderijen gaan kopen van Russische kunstenaars om aan een serieuze verzameling te beginnen. Nog geen twee jaar later – toen hij aanspraak kon maken op de enorme erfenis die zijn vader aan zijn drie zonen had nagelaten – gaat hij los in Parijse galeries. Hij zal de eerste Rus zijn die werken van Paul Gauguin en van Vincent van Gogh koopt, iets wat de vooruitstrevender kunstverzamelaar en landgenoot industrieel Sergej Ivanovitsj Sjtsjoekin dan nog niet heeft gedaan.

Michail en Ivan Morozov houden van landschappen en exotische kunst. Samen hadden ze twee jaar les gehad van de Russische impressionistische schilder Konstantin Korovin, van wie ook werk is opgenomen in de collectie. Behalve liefde voor natuur delen ze ook hun enthousiasme voor het exotische en het vrouwelijk naakt. De vrouwen in Tahiti van Gauguin zijn dan ook ideaal wat Michail betreft, hetzelfde zal gelden voor de Marokkaanse werken van Matisse die Ivan later koopt. Ze bewonderen ook beiden de Franse symbolist Maurice Denis. Deze zal later in het huis van Ivan voor de muziekkamer panelen maken, die samen met de beelden van Aristide Maillol L’Histoire de Psyche uitbeelden.

Henri Matisse, Zorah op het terras (1912) Poesjkinmuseum

De hele Morozov-verzameling is nu voor het eerst te zien buiten Rusland. Fondation Louis Vuitton was – nadat het in 2016 ook al de hele Franse verzameling van Sjtsjoekin had getoond – jaren bezig om de werken naar Frankrijk te krijgen. Het probleem was niet alleen dat de verzameling over verschillende musea is verdeeld, maar ook dat de achterkleinkinderen aanspraak konden maken op vergoeding. De verzameling was na de Russische Revolutie immers door het communistische regime onteigend en de werken behoren nu formeel toe aan de Russische staat. Om ervoor te zorgen dat de achterkleinkinderen geen financiële compensatie konden verlangen of de roofkunst terug konden vragen, was er het nodige juridische getouwtrek. Dat dat gelukt is, bewijst niet alleen de groots opgezette tentoonstelling The Morozov Collection. Icons of Modern Art, maar ook de gelijknamige catalogus waar de Franse president Macron, de Russische leider Poetin en een achterkleinkind van Morozov allemaal uitspreken dat het mooi is dat de verzameling bij elkaar is gebracht – al is het maar voor eventjes – in Parijs.

Paul Gauguin, ‘Vrouw met een vrucht’; Waar ga je heen? (1893) Poesjkinmuseum

Kunst kopen vanuit je fauteuil

Het begint dus met Michail die zijn roeping vindt in kunst kopen en verzamelen, nadat hij is mislukt als schrijver en wetenschapper, als theaterrecensent vooral hoongelach heeft opgeroepen en ook als schilder faalt. In het voortzetten van het familiebedrijf in textiel heeft hij geen zin, dat laat hij over aan zijn jongere broer. Als hij in 1903 sterft, heeft hij een verzameling aangelegd van zo’n honderd werken van zowel Russische als Franse kunst. Het grootste deel ervan wordt door zijn weduwe cadeau gedaan aan de Tretjakov Gallerie in Moskou, waar haar oom de scepter zwaait. Met cynische goodwill kun je spreken van een vooruitziende blik.

De Morozov-collectie groeit enorm vanaf het moment dat in 1903 Ivan het verzamelstokje overneemt. Hij zal tot 1914 – wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt – Franse kunst blijven kopen. Vanaf dat moment gaat hij enkele keren per jaar naar Parijs om zich in de fauteuils van enkele kunsthandelaren te vleien. Om hem niet te vermoeien hoeft Ivan niet langs de werken te lopen of ervoor te gaan staan: ze worden aan hem gepresenteerd. Als een kunstdefilé worden de werken van spraakmakende kunstenaars stuk voor stuk voor hem neergezet. In het laatste interview dat Ivan Morozov geeft aan een Franse krant, vertelt hij dat het vermoeiend was zoveel kunst te bekijken op één dag, ’s avonds was hij te moe voor het theater.

Elke keer keert hij na een tijdje met enkele werken weer terug naar Moskou. Op een van die reizen – in 1909 – heeft hij drie Van Goghs onder zijn arm. Een ervan – De ronde van de gevangenen, het werk dat Vincent van Gogh enkele maanden voor zijn zelfmoord in 1890 schilderde – zal een vreemde eend in de verzameling blijven. Het sombere schilderij past eigenlijk niet in de verzameling van landschappen, stillevens met veel fruit, exotische levens en naakte vrouwen van onder meer Degas, Bonnard, Rodin en Sergej Konenkov. Het werk hangt dan ook imposant, maar gescheiden van de rest in de Fondation.

Ivan was, hoewel hij de liefde voor de Franse impressionisten overnam van Michail, het tegenovergestelde van zijn flamboyante broer. Hij droeg wél zorg voor het familiekapitaal en verdrievoudigde het zelfs voor 1917. Anders dan zijn broer had hij een wat conventionele smaak, en ging hij niet zozeer voor de bewondering en de feestelijkheden van dat moment, maar verzamelde hij vanuit het besef dat hij een rol speelde in de kunstgeschiedenis van Rusland. Met zijn collectie droeg hij bij aan wat later het ‘Zilveren tijdperk’ werd genoemd, de tijd dat allerlei stromingen opkwamen.

Pjotr Kontsjalovski, Zelfportret in grijs (1911) Tretjakovgalerij

Met zijn import van het Franse werk levert hij ook inspiratie. Anders dan Sjtsjoekin opende hij niet zijn huis om er bezoekers in rond te leiden, maar Russische kunstenaars zagen de werken wel. Een treffend voorbeeld zie je als hij vele werken van zijn favoriete kunstenaar Cézanne koopt. In Moskou ontstaat na die koop van de Cézannes een groep schilders die zich de Cézannisten noemen. Ilja Masjkov en Pjotr Kontsjalovski zijn er exponenten van. Het zelfportret van Kontsjalovski uit 1912 hangt in de Fondation naast dat van Cézannes Le Fumeur. Homme à la pipe (1891-1892). Het bewijst dat de werken die Morozov meenam naar Moskou inderdaad meer dan eens een inspiratiebron waren.

Museum van Hedendaagse Kunst

Wat het grote verschil is met de verzameling die Sjtsjoekin rond diezelfde tijd aanlegde, is dat de Morozovs ook Russische kunstenaars aankochten. Het aantal landschappen van Monet, Sisley en Pissarro is enorm, en gekoppeld aan dat van Russische schilders als Michail Vroebel. In de Fondation hangt het allemaal naast elkaar – met de namen van de kunstenaars in gouden plaatjes en Russische letters op de lijst – en zie je de beïnvloeding. Je hoeft geen kunstgeschiedenis te hebben gestudeerd om te zien waar Natalja Gontsjarova, Martiros Sarian en Michail Larionov de Franse mosterd vandaan haalden. De koppeling tussen de Franse impressionisten en de Russische evenknieën vormt een meerwaarde van deze tentoonstelling.

Morozovs liefde voor de Russische schilderkunst voorkomt niet dat het in 1917 gedaan is met het verzamelen. De verheffing kan sneller en onder het mom van ‘dat kunst het volk toebehoorde’ worden de huizen en collecties van Sergej Sjtsjoekin en van Ivan Morozov geconfisqueerd. Hun verzamelingen worden respectievelijk ‘het eerste’ en ‘het tweede’ museum voor Westerse moderne kunst.

Morozov, verbannen naar zolder, gidste nog een tijdje bezoekers, maar curator van zijn eigen ‘museum’ mocht hij niet zijn. De 430 Russische werken en 240 Franse werden genationaliseerd. Morozov zal in de zomer van 1919 met zijn gezin vluchten naar West-Europa, zijn gehele collectie achterlatend. Op 22 juli 2021 sterft hij in Karlsbad, twee maanden daarvoor had hij nog een testament opgesteld waarin hij aangeeft dat hij alles nalaat aan zijn vrouw. Het mag niet baten. De tombe waarin hij na zijn dood wordt neergelegd wordt vergeten en pas in 2012 weer opgemerkt. Aan de situatie van de werken verandert niets.

Rode Leger

Op een foto die ook op de tentoonstelling te zien is, zie je hoe in 1937 soldaten van het Rode Leger het Tweede Museum van Moderne Westerse Kunst binnenlopen. Ze komen de kamer in waar de familie Morozov musiceerde en waar de werken met De geschiedenis van Psyche door Denis nog zijn te zien. Enkele soldaten zitten onderuitgezakt en vermoeid op de divans waar inmiddels witte lakens overheen zijn gelegd alsof de eigenaren ooit nog zullen terugkeren. Ze kijken naar de vrouwen van Denis in een wereld die ver afstaat van de hunne. Een enkeling kijkt geboeid, een ander lijkt zijn neus op te halen voor het getoonde.

Pierre-Auguste Renoir, Portret van de actrice Jeanne Samary (1877) Poesjkinmuseum

Het lot van de verzameling waarmee Ivan Morozov de Russische kunstgeschiedenis begin vorige eeuw stuurde, is bezegeld. Van invloed is vanaf nu geen sprake meer. Inmiddels gelden er andere kunstregels: de terrasjes of boottochtjes op de schilderijen van Korovin zijn voorgoed verleden tijd, en maken plaats voor rode portretten van Lenin en hardwerkende boeren op het land.

De minachtende blik van de soldaat voor de panelen van Denis is echter nog niets vergeleken met wat er in de voormalige eetkamer is gebeurd. Daar is een kunstwerk toegevoegd aan de verzameling, waarbij het een geluk is dat Ivan Morozov dat niet heeft hoeven meemaken. In een gouden lijst hangt een portret van Stalin, het hangt bovenaan iets van de muur af zodat de leider neerkijkt op wat er onder hem gebeurt.

De verzameling van ‘gedegenereerde kunst’ wordt in 1948 uit elkaar gehaald en verdeeld over verschillende musea in Moskou en Sint Petersburg. Dat bleef zo en blijft zo. Pas in 2021 komt het voor een half jaar even bij elkaar in Parijs, de stad waar Ivan Morozov werken kocht vanuit zijn leunstoel en er niet op bedacht was dat de staat ooit op zijn bezit zou neerkijken.

The Morozov Collection. Icons of Modern Art. Te zien in Fondation Louis Vuitton t/m 22 februari 2022. Inl: fondationlouisvuitton.fr/en/