Moet ik weer hebben. Voor een reportage op zoek naar boze mensen die zich niet gehoord of gezien voelen – vind ik ze niet. Afgelopen zaterdag ging ik de straat op om te kijken hoe de invoering van het coronatoegangsbewijs gaat. Voor het verhaal hoop je toch een beetje op stampij. Een paar knotsgekke wappies, waarmee Nederland vol schijnt te zitten. Woedend omdat ze ongevaccineerd de McDonald’s niet inkomen. Nee hoor, ik kom alleen maar leuke wappies tegen.

Nou ja, wappies. Op de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid waren best veel mensen niet gevaccineerd. Anderen hadden geen idee waarover het ging. CoronaCheck-app? QR-code? Of ze hadden geen smartphone (ook jonge mensen).

Maar geen ideologisch geschreeuw. Geen mensen tegenover elkaar. Tussen niemand een kloof. Wel teleurstelling, omdat ze de frietjes niet konden kopen. Over de QR-codekwestie een normaal gesprek. Vriendelijkheid. Welwillendheid. „Wilt u misschien iets van ons drinken?”

Hoe kan dit? We zouden toch leven in een land waar de ene helft de andere helft uitscheldt? In kranten, op tv, op de socials lees en zie je niet anders dan opgewonden, boze, verontwaardigde mensen – vaccinweigeraars, gele hesjes, complotdenkers, mensen die hun vertrouwen in de politiek he-le-maal kwijt zijn, angstig/boos/verontwaardigd zijn.

Terwijl op straat, en het maakt niet uit waar je van de fiets stapt of bij wie je aanbelt, ik altijd juist de nuance vind. Als je tijd hebt, je gesprekspartners serieus neemt en luistert, krijg je daar niet altijd een doorwrochte analyse maar wel een eerlijk verhaal. Hún verhaal. Het is niet jouw verhaal maar juist daarom verrassend. Soms is het een vreemd verhaal, maar goed, als je in dit land je belasting betaalt en niet crimineel bent, mag je de gekste theorieën aanhangen.

Ik ben echt geen peace-muts die door een mist van wierook slechts het goede ziet. Gisteren nog werd ik bijna doodgereden door een appende gast in de auto. De agressie die ik dan voel, is bijna angstaanjagend. Zeker als zo’n ventje met zijn kwetsbare ego jóú gaat uitschelden.

We kennen de wereld buiten onze eigen bubbel alleen door een mediafilter, en media hebben een voorliefde voor het uitzonderlijke. Het afwijkende is nieuws. Daardoor lijkt alles vreemder, enger en grotesker. Natuurlijk zijn er appende automobilisten. Natuurlijk trof ik een vrouw met ongebreidelde vaccinatieangst. Ze nam uiteindelijk toch een vaccin. Ze moest er zelf om lachen. „Weet u wat we met u gaan doen, mevrouw”, hadden ze gezegd op de vaccinatielocatie. „We geven u Janssen, want u komt vast niet nog een keer.”

Mijn dochter (18), die op de avond van invoering QR-codes stond te checken bij een restaurant, vertelde dat ze ook de reactie kreeg: „Wat leuk dat we ’m eindelijk kunnen laten zien.”

De alledaagse kalmte komt zelden in de krant.

