Levenslang geëist tegen vader die gezin om het leven bracht

De Openbaar Ministerie heeft woensdag een levenslange celstraf geëist tegen Onur K. De 34-jarige K. zou op 27 maart 2020 in het Noord-Brabantse Etten-Leur zijn vrouw (31), zoon (6), dochter (2) en moeder (65) om het leven hebben gebracht. K. heeft eerder bij de politie alleen bekend de moord op zijn moeder te hebben gepleegd, zijn gezinsleden zouden volgens hem door onbekenden zijn omgebracht.

Volgens de officier van justitie diende K. zijn vrouw en twee kinderen eerst zware pijnstillers toe, om hen vervolgens te wurgen met kabels en snoeren. Omroep Brabant meldt dat op basis van getuigenverklaringen kan worden gesteld dat de moeder van K. de laatste was die overleed. Zij werd een dag later gevonden door de broer van de verdachte. K. werd enkele dagen later opgepakt.

K. stelde dat zijn gezinsleden door onbekenden uit het buitenland om het leven zijn gebracht. Hij zou de lichamen bij thuiskomst hebben ontdekt en hierop zijn moeder hebben gebeld. Toen zij de lichamen op bed zag zou ze hysterisch zijn geworden en haar zoon hebben geslagen. Hierop vermoordde K. haar, bekende hij aan de politie. Uit forensisch onderzoek bleek zij gewurgd te zijn. Het OM noemt de verklaring van de man „volstrekt ongeloofwaardig” en spreekt van een „zinloze daad”.