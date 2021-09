OM eist jaar jeugddetentie voor bedreigen schrijver Lale Gül

Het Openbaar Ministerie heeft een jaar jeugddetentie geëist voor Oguz Ö. voor het bedreigen van schrijfster Lale Gül, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Die eis sprak de officier van justitie dinsdag in de rechtbank van Amsterdam uit, meldt persbureau ANP. De 19-jarige Oguz Ö. werd op 1 april gearresteerd omdat hij Gül een maand lang online had bedreigd.

Ook wil het OM dat Ö. een contactverbod opgelegd krijgt, en eist het daarnaast dat Ö. niet meer in Amsterdam mag komen. Oguz Ö zit inmiddels ruim 180 dagen vast. Justitie noemde hem dinsdag geradicaliseerd en verdenkt hem van meerdere bedreigingen met een terroristisch motief. Volgens de officier is het daarom belangrijk dat Ö. zo snel mogelijk begeleiding krijgt. De voorwaardelijke straf betekent onder meer dat Ö. na zijn straf twaalf maanden onder intensief toezicht blijft staan. Daarnaast wil het OM dat Ö. geen sociale media meer mag gebruiken.

Gül wordt sinds de publicatie van haar islamkritische boek Ik ga leven bedreigd, soms zelfs met de dood. In de rechtbank gaf ze tijdens haar slachtofferverklaring aan dat ze nog dagelijks angstig is. In een interview met NRC in maart zei Gül dat ze veel haatberichten kreeg. „Vooral vanuit de islamitische gemeenschap. Ze zien me als nestbevuiler. Ik word ook uitgemaakt voor racist, weggezet als extreem-rechts.”

Lees ook: „Ik moet nu doorpakken. Niet terugdeinzen.”