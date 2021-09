Mooi. Dodelijk. Mag niet. Moet wel

Jean-Paul Belmondo overleed en werd op de voorpagina van deze krant herdacht met een foto uit zijn begintijd: een verlegen branieschopper. Tegelijk zag je een zinnebeeld van ‘de Franse cinéma’ zoals die in de jaren 60 door de bioscopen raasde. Wat een goeie fotokeuze, dat dacht ik. En eigenlijk dacht ik dat iedereen dat dacht. Maar nee. Er landt een brief op mijn bureau. Een NRC-lezer tekent op besliste toon bezwaar aan tegen deze foto, want die „kan worden beschouwd als reclame voor sigaretten en is dus ongewenst”. Alsof dit beeld niet dateert uit een tijd dat iedereen de hele tijd een sigaret opstak. Belmondo rookt. Dat mag de briefschrijver onverdraaglijk vinden, maar hij kan het niet ongedaan maken. Daarbij, een foto of film of kunstwerk taboe verklaren – dat levert niets op. Maar het gebeurt steeds vaker. En ik kan er niet bij, ik vind het zo vreemd.

De nieuwe solo-expositie van de jonge kunstenaar Anne-Jan Reijn heet Asbestos. The Magic Mineral. Die titel citeert de Wereldtentoonstelling van 1939, maar kan hij wel? Asbest werd vele duizenden fataal. En ook al wordt het sinds 1993 niet meer toegepast en overal opgeruimd, het kost nog altijd honderden levens per jaar. Dus hoezo ‘magisch’?

Reijn maakt de magie volledig waar, ik zie het in kunstruimte Nieuw Dakota in Amsterdam. Middelpunt van de installatie is een plastic veiligheidstent. Of nee, het is een tempel, met een voorhof en een zeshoekig heilige der heiligen. Hij exposeert er brokjes asbest, gevat in glas en koper, een soort juwelen. „Hoe kom je daaraan?” „Die heb ik zelf uitgehakt in een verlaten asbestmijn in Noord-Italië.” In een video is te zien hoe Reijn naarbinnen glipt, een veiligheidspak aantrekt en met een beitel in de weer gaat.

„Asbest was eeuwenlang iets gewoons. Ideaal als brandwerend materiaal, maar ook voor het uitharden van rubber. Het was dé oplossing voor van alles. Plutarchus schreef al over asbest in gloeikousjes voor olielampen.” Via asbest markeert Reijn de glijdende schaal van gevaar: „ Nu geldt asbest algemeen als een dodelijk risico, maar ik had er als kind nog mee kunnen spelen.”

Anne-Jan Reijn: de asbest-tempel (onderdeel van ‘Asbestos. The Magic Mineral’, 2021). Foto Wendy Oakes

Reijn is al langer gefascineerd door het onzichtbare gevaar – eerder creëerde hij een parfum van de officiële, alarmerende, aardgasgeur die verstikking moest voorkomen. Hij vervat het risico in een esthetische vorm. Die vorm is tegendraads want gevaar dient herkenbaar te zijn en ‘dus’ niet mooi.

Maar zie de sigaret, sieraad in de mondhoek van Jean-Paul Belmondo. Zo mooi. Zo dodelijk. Mag niet. Moet wel. Kijk met de kunst mee. Besef hoe het was, begrijp wat er nu gebeurt. En incasseer de schoonheid die de kunstenaar erbij levert.