Mono weet de eeuwigheid in een uur te vangen

De Japanse postrockband Mono laat al ruim twee decennia horen hoe een fladderende vlinder uiteindelijk een orkaan kan veroorzaken. Op het elfde album Pilgrimage of the Soul klinkt het kwartet uit Tokio even afwisselend, veelstemmig en grillig als hun geboortegrond. Met hun dynamische getokkel stuwen gitaristen Takaakira ‘Taka’ Goto en Hideki ‘Yoda’ Suematsu elkaar naar grote hoogte.

‘Hold Infinity in the Palm of Your Hand’ is een sonische ontdekkingstocht waarin voorzichtig omlaag dwarrelende sneeuwvlokjes steeds hechter samenklonten tot een ijzige en gevaarlijke sneeuwstorm. Na een twaalf minuten durend crescendo weet je niet meer of het nu meteorieten regent, of dat er een nucleaire ontploffing gaande is.

Als na zeven van zulke ontploffingen in slow motion trekt de rook op, en volgt nog een slotserenade met uitsluitend piano en strijkers waarvan de titel perfect is gekozen: ‘And Eternity in an Hour’. Want inderdaad, Mono heeft het weer geflikt om de eeuwigheid in een uurtje te vangen.