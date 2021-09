Werkgeversvoorzitter: ‘Met hogere lonen de krapte oplossen? Dat is het slechtste wat je kunt verzinnen’

Vooral wat er níét staat, valt op. Dertig pagina’s heeft werkgeversvereniging AWVN volgeschreven over hoe werkgevers en de overheid de personeelskrapte kunnen bestrijden. Maar de mogelijkheid de lonen te verhogen, noemt ze niet één keer.

Ook in dit interview is werkgeversbaas Raymond Puts, directeur van AWVN, duidelijk: hij wil het daar niet te lang over hebben. „De lonen verhogen als middel om de krapte op te lossen, is echt het slechtste wat je kunt verzinnen”, zegt hij. „Het klinkt misschien aantrekkelijk als iedereen 10 procent meer verdient, maar daarmee heb je in Nederland niet opeens 10 procent meer mensen op de werkvloer.”

De personeelstekorten zijn historisch groot. Onlangs noemde Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van vakbond FNV, de achterblijvende loongroei als belangrijke oorzaak. Daarmee hebben sectoren als horeca en detailhandel zichzelf onaantrekkelijk gemaakt voor personeel. „Het is voor mij evident dat werkgevers dit probleem zelf hebben veroorzaakt”, zei hij in NRC.

Deze donderdag publiceert de AWVN, die werkgevers adviseert bij cao-onderhandelingen en personeelsbeleid, een visie op de arbeidskrapte. Ook houdt de vereniging haar jaarcongres in de oude Verkadefabriek in Den Bosch. In de Malietoren in Den Haag, boven het kantoor van zustervereniging VNO-NCW, vertelt Puts hoe Nederland volgens hem de personeelstekorten te lijf moet gaan.

Boufangacha zat er in ieder geval naast, vindt Puts. „Nog los van de vraag of zijn berekeningen kloppen: ik kan er tien sectoren naast zetten waarin de loonontwikkeling prima is geweest en waarin ze dezelfde krapte ervaren. Kijk maar naar de ict, de financiële wereld, de techniek, de bouw.”

CBS-cijfers lijken het punt van Boufangacha te ondersteunen. In horeca en handel gaat een krimpend deel van het verdiende geld naar werknemers. De zogeheten arbeidsinkomensquote is er opvallend hard gedaald.

Hebben zij zich daarmee onaantrekkelijk gemaakt voor personeel?

„De vraag is ook: hoeveel ruimte heeft een sector voor loonsverhoging? Daarnaast: kijk naar afgelopen jaar. Er zijn alsnog gemiddelde cao-loonstijgingen van bijna 2 procent afgesproken. Dus zelfs in een crisisperiode stijgen de lonen door.”

CV Werkgeversbaas Raymond Puts (1967, Waalre) is sinds begin vorig jaar directeur van AWVN, een werkgeversorganisatie die adviseert over cao-onderhandelingen en personeelsbeleid. Eerder werkte Puts in de uitzendbranche. Na leidinggevende functies bij uitzendbureau Start People, werd hij in 2010 directeur van uitzendbedrijf Unique. Vervolgens leidde hij het moederbedrijf van beide uitzendbureaus: USG People Nederland. Puts heeft bedrijfskunde gestudeerd en woont in Hilversum.

Het punt van de vakbond is: dat is niet bijster veel.

„Dan blijf ik bij mijn punt: welke ruimte zit er in de sector? De lonen met 10 procent laten stijgen is prima, maar weet je dan ook een productiviteitsstijging van 10 procent te halen? Het moet toch ergens vandaan komen.”

Misschien is het verdienmodel van sommige bedrijven gebouwd op te lage lonen. Moet bijvoorbeeld een biertje niet duurder worden, zodat cafés hogere lonen kunnen betalen?

„Dan komen we in een opwaartse spiraal terecht. We kunnen de prijzen verhogen, dat veroorzaakt inflatie, dan moeten de lonen weer verder omhoog... Daar wil je weg van blijven.

„Onze grootste uitdaging blijft dat er te weinig mensen zijn om al het werk te doen. Met een loonsverhoging verleid je mensen slechts om van de ene naar de andere baan te gaan. Daarmee los je het probleem niet op.”

Hoe is het personeelstekort dan wel op te lossen?

„Mensen die nu nog langs de kant staan, moeten we erbij zien te halen. Tegelijk moeten werknemers meer uren gaan werken. Ook moeten we mensen niet te snel laten uitstromen. Met de tijdelijke vroegpensioenregeling, die op 1 januari is ingevoerd, dreigen we dat nu juist wel te doen.”

Wat is er mis met die vroegpensioenregeling?

„Op zichzelf is het een prima regeling, voor mensen die niet in staat zijn om hun zware werk vol te houden tot de pensioenleeftijd. Werkgevers en vakbonden kunnen in de cao bepalen wie hiervoor in aanmerking komen. Maar als je niet uitkijkt, wordt die groep veel te groot. En dat is vanuit arbeidsmarktperspectief niet verstandig. Voor iedere medewerker die eerder uitstroomt, moeten we iemand zien te vinden. We kunnen beter voorkómen dat werknemers vroegpensioen nodig hebben, met maatregelen om mensen normaal en gezond hun pensioen te laten halen.”

En meer uren werken, hoe zou dat er uit moeten zien?

„We hebben een hoge parttimegraad in Nederland. Het wordt nog maar moeilijk geaccepteerd als er twee mensen in hetzelfde gezin fulltime werken. Daar hebben werkgevers ook een verantwoordelijkheid. Zij moeten hun personeel in staat stellen flexibeler met hun uren om te gaan. En het helpt ook niet mee dat je er netto nauwelijks iets aan over houdt als je een paar uur meer gaat werken.”

Waarom zouden mensen meer uren moeten werken? Is economische groei belangrijker dan een fijne werk-privébalans?

„Ik denk niet dat je die tegen elkaar kunt wegstrepen. Integendeel: als je een rem zet op je economische groei, zet je uiteindelijk een rem op je welzijnsgroei. Dan komt er bij de overheid minder aan belastingen binnen. En dan kunnen we de gestegen zorgkosten niet meer betalen, de investeringen in verduurzaming, de salarissen van mensen bij de overheid, politie, in het onderwijs.”

Veel deeltijdwerkers, onder meer in de zorg, ervaren een hoge werkdruk. Moet je dat niet eerst oplossen, zodat een langere werkweek draaglijker wordt?

„Dat is een kip-eivraag. Als mensen meer uren gaan werken, zal de werkdruk waarschijnlijk dalen. Daarom vind ik het voorstel van vakbond CNV voor een dertigurige werkweek ook geen goed idee. Uiteindelijk moet er evenveel werk gedaan worden, maar dan in minder uren.

„Natuurlijk moeten werkgevers en werknemers wel goed kijken hoe je werk combineert met verantwoordelijkheden thuis. Eén van de grote winsten van afgelopen anderhalf jaar vind ik dat we door hybride werken taken veel beter kunnen combineren. Dat biedt veel hoop.”

Zouden werkgeversverenigingen dan ook op de barricades moeten staan voor ruimhartiger verlofregelingen of betere kinderopvang?

„Dat doen we ook.”

Zijn jullie actief aan het lobbyen?

„We vinden niet zozeer dat het verlof vele malen groter moet worden. Wel dat er één soort verlof moet komen dat je flexibel kunt inzetten – als ouderschapsverlof of zorgverlof. Zorg dat je de werknemer daarin ruimte geeft.”

Werkgevers met vacatures kunnen zich volgens de AWVN ook richten op de een miljoen mensen die het CBS het ‘onbenut arbeidspotentieel’ noemt. Dat zijn: de officiële werklozen die actief naar werk zoeken én direct beschikbaar zijn (iets meer dan 300.000); mensen zonder baan die daar net buiten vallen, omdat ze niet actief naar werk zoeken óf niet direct beschikbaar zijn (zo’n 380.000); en deeltijdwerkers die direct meer uren zouden willen en kunnen werken (ruim 350.000).

Volgens de AWVN is het goed mogelijk meer mensen met een migratieachtergrond en mensen met een handicap aan het werk te helpen. Deze groepen hebben, ondanks de krapte, vaak nog moeite een baan te vinden.

Wat kan helpen, zegt Puts, is als werkgevers zich veel meer richten op de vaardigheden die een sollicitant bezit in plaats van op de functies op zijn of haar cv. Er zijn al experimenten met een ‘skills-paspoort’. „Van iemand die in de bagagekelder op Schiphol werkt, kun je zeggen: die heeft alleen maar koffers gesleept. Maar misschien is hij óók heel stipt, secuur en betrouwbaar.”

Voor een deel moeten werkgevers zich ook gewoon over hun vooroordelen heen zetten. Puts: „Als je hier eenmaal aan begint, zie je vaak dat barrières die je dacht tegen te komen, er helemaal niet zijn.”

Moet Nederland ook bedenken welke ‘slechte’ banen dit land prima kan missen? FNV’er Boufangacha noemde de vele flexbanen op Schiphol en in distributiecentra.

„Hij noemde het ‘pulpbanen’. Dat vind ik wel een hele negatieve benaming van wat daar gebeurt. Ik denk dat we heel blij moeten zijn met de werkgelegenheid die we in dit land organiseren. Dat je daar eenvoudigweg de schaar in kunt zetten, vind ik echt een verkeerde voorstelling van zaken.”

Door strengere arbeidsvoorwaarden op te leggen, kan de overheid laagwaardige, slechtbetalende banen laten verdwijnen, zeggen ook sommige wetenschappers. Een hoger minimumloon bijvoorbeeld.

„Maar wat doe je dan als die banen verdwijnen, bijvoorbeeld in de horeca? Dit werkt alleen als deze ondernemers in staat zijn dat werk te automatiseren. Mensen willen nog steeds in een restaurant zitten en bediend worden.”

Vindt de markt niet vanzelf een oplossing? Je dwingt zo tot innovatie. Nu al kun je in veel cafés bestellen via QR-codes.

„Ik hoor van horecaondernemers dat zo’n QR-code op tafel een mooie innovatie is, maar je hebt nog steeds iemand nodig die je drankjes brengt. Je kunt zeggen: daar gaan we ook innoveren, maar hoe dan? Nog los van de vraag of al die bedrijven na de coronacrisis het geld hebben om hierin te investeren.

„Rationeel kan ik dit volledig begrijpen. Het is een interessant experiment, ik vind het alleen wel een link experiment. Je zet je banenmotor en je economie op het spel.”

Wat is dan het gevaar?

„Onderschat niet hoeveel mensen er werken in de horeca en logistiek. Over die banen heb je het nu. Je kunt wel zeggen dat hun baan mag verdwijnen, maar waar moeten zij dan gaan werken? Wat is het alternatief voor een magazijnmedewerker? Dat is een soortgelijke baan op een soortgelijk opleidingsniveau. Die baan is dan óók verdwenen.

„En veel horecaondernemers en winkeleigenaren zullen moeten stoppen als arbeid te duur wordt, bijvoorbeeld door een hoger minimumloon. Dan heeft dat consequenties voor de leefbaarheid van steden. Kun jij je een stad voorstellen waar geen horeca en detailhandel meer is? Of de helft, of een kwart? Sommige afslagen gaan net wat te snel.”