OM onderzoekt Coöperatie Laatste Wil voor bieden hulp bij zelfdoding

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de rol van Coöperatie Laatste Wil (CLW) bij een reeks recente zelfdodingen. In verband daarmee is woensdag een 73-jarige man opgepakt, op verdenking van betrokkenheid bij het bieden van hulp bij zelfmoord. Dat meldt het het Openbaar Ministerie.

Het AD schrijft woensdag dat de opgepakte man Jos van Wijk is, oprichter en voorzitter van CLW. Coöperatie Laatste Wil is een organisatie die als doel heeft om middelen beschikbaar te stellen aan volwassen mensen, die daarmee zelfstandig hun leven kunnen beëindigden. Het OM spreekt in het nieuwsbericht van „een criminele organisatie die als oogmerk heeft het plegen en/of beramen van het misdrijf hulp bij zelfdoding”.

Het strafrechtelijk onderzoek waarvan de arrestatie deel uitmaakt „is opgestart naar aanleiding van een aantal recente gevallen van zelfdoding”, zo meldt het Openbaar Ministerie. Dat wil verder niet ingaan op hoeveel gevallen het betreft en waar en wanneer die hebben plaatsgevonden. Het onderzoek loopt nog. De woning van de arrestant en van een ander aan de Coöperatie gelinkt persoon zijn doorzocht.

Het is niet de eerste keer dat CLW in aanraking komt met justitie. Afgelopen juli werd het 28-jarig lid Alex S. gearresteerd, die verdacht werd van het verkopen van zelfmoordmiddelen aan honderden mensen. Zeker zes mensen zouden sindsdien zijn gestorven aan het door hem verstrekte ‘Middel X’. Ook in 2018 kwam CLW in de problemen, toen het van plan was een zelfmoordpoeder onder leden te verstrekken. Nadat justitie stappen aankondigde, werd van het plan afgezien.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.