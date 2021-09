Louis d’Or-winnaar Emmanuel Ohene Boafo: ‘Acteren is net bidden’

De vader van Emmanuel Ohene Boafo zat in de zaal toen hij half september de Louis d’Or in ontvangst nam, de grootste toneelprijs van het jaar, voor de indrukwekkendste mannelijke, dragende rol in het Nederlands theaterseizoen. Eerst dankte Boafo God, daarna sprak hij tot zijn vader: „My soldier. In Ghana zoveel moeten opofferen, omdat het je missie was ons een beter leven te geven. Dan begrijp ik wel dat het lastig was om te horen dat ik wil spelen voor de rest van mijn leven. Maar uiteindelijk luisterde je en zag je mij echt. Nu zijn we hier. En ik hoop dat jij vanavond voor de spiegel staat, jezelf recht in de ogen kijkt en zegt: mission accomplished.”

De zaal ontplofte en als antwoord stak zijn vader een juichende vuist in de lucht.

Tien dagen later is Emmanuel Ohene Boafo nog steeds in de wolken, zegt hij op het Sky Lounge Deck van het Hilton, aan het IJ in Amsterdam, op de elfde verdieping, hoog boven het water en de stad. „Iedere dag als ik wakker word, vraag ik me nog af of het echt is gebeurd.” Hij zegt het met een gulle lach op zijn gezicht; de lach die tijdens het gesprek voortdurend doorbreekt. Zo staat hij in het leven: positief, optimistisch, dankbaar.

De Louis d’Or kreeg hij, als jongste acteur ooit en als eerste zwarte man, voor zijn spel in de monoloog Sea Wall bij Het Nationale Theater. Maar het winnen van de toneelprijs weerhoudt hem er niet van voorlopig te stoppen met theater en zich de komende jaren te richten op film. Hij wil het erop wagen. „Mijn droom is internationaal doorbreken.”

Van Het Nationale Theater mocht hij Sea Wall daarom vorig jaar in het Engels spelen. Het was voor de 28-jarige Boafo, die pas drie jaar geleden van de Toneelacademie Maastricht kwam, zijn eerste monoloog. „Het was skydiven, zonder safetynet.” Ook privé doorspekt hij zijn taalgebruik met Engelse termen. Vanaf dit weekend is hij nog te zien in de theatermarathon Trojan Wars van HNTJong; in drie rollen: Ajax, Zeus en Menelaos. Daarna zal hij te zien zijn in films, zoals begin 2022 in El Houb.

Heavy

In Sea Wall speelt hij Alex, die vertelt hoe een tragisch ongeluk zijn gezin treft. Volgens de jury kon je zijn pijn voelen. Boafo: „Ik verdwijn in mijn personages. Tijdens repetities was ik aan het einde van de monoloog in tranen. Maar dat kan niet. Dus ik moet tegen de tranen vechten en volgens mij voel je dat als publiek. Ik zie de beelden die beschreven worden ook voor me. Bij het spelen nemen die me mee. Juist in een monoloog is dat essentieel.”

Als acteur liep hij over een dunne lijn. „Ben ik te emotioneel, dan voelt het publiek niks meer omdat ik alles invul. Maar ik kan ook niet te vlak zijn. Dat is heavy. Ik ben ook kapot na het spelen. Het duurt altijd een tijdje voor ik weer terug op aarde ben.”

Alex is niet gelovig, maar hij stelt zijn schoonvader wel vragen over dat geloof. Boafo: „Voor mij als gelovige was dat intens.” Het zijn vragen die hem ook worden gesteld. Waar is God? Waarom laat hij zoveel leed toe? Boafo: „Door dit stuk ben ik meer gaan nadenken over waarom ik geloof.” Het antwoord: „Voor mij is geloof een troost. Het geloof is er voor de momenten dat je het zwaar hebt, voor de last die je dan niet alleen hoeft te dragen. Soms zeggen mensen dat je ook geluk moet hebben in het leven. Maar voor mij is dat God. Het is zijn werk. Daarom moest ik hem bij het krijgen van de prijs als eerste bedanken.”

En waar is God? „God is hier. Overal waar er liefde is, daar is hij. Het zit hem ook in handelingen. Als ik nu iets voor jou kan doen, wat jou een warm gevoel geeft, dan zit het daarin. God is everywhere. Spelen is eigenlijk ook een soort gebed voor mij. Zo voelt het, omdat theater ook een liefdevol gebaar is.”

Wat had hij tegen Alex gezegd? „Er zullen altijd dingen gebeuren die wij niet kunnen begrijpen. Maar voor alles is een reden. Misschien krijg je dat pas mee wanneer je hier niet meer bent.”

Happy end

Zijn woorden tot zijn vader zijn het happy end van een lange strijd over zijn wens om acteur te worden. Als kind begon hij als drummer in de Ghanese kerk in de Bijlmer. „Dat doe ik nog steeds”, zegt hij. De magie van het theater pakte hem tijdens het zien van de voorstelling Backfire van JongRast (nu DeGasten geheten). „Ik zag acteurs die op mij leken. Van kleur, ja. Daar ging het niet over, maar het was tof om te zien. Ik wilde meedoen.”

Hij werd toegelaten en mocht op tournee. „Daar leerde ik het vak kennen. We maakten lange dagen, maar ik vond het heerlijk: in een rol kruipen, het onderzoeken wat de voorstelling moet zijn, het overbrengen van emoties. Toen dacht ik: ‘Dit wil ik doen, voor de rest van mijn leven.’ De mensen met wie ik speelde zijn nog steeds mijn beste vrienden.”

Zijn ouders kwamen kijken. „Maar ze zeiden op een gegeven moment: ‘Besteed je niet te veel tijd en geld aan theater? Zou je niet meer aan school doen?’” Maar de jonge Boafo was vastbesloten. „Daar hadden we veel discussies en ruzies over.” Van zijn vader moest hij International Business Studies gaan doen, aan het ROC. „Ik vond dat helemaal kut. Ik praatte alleen maar over toneelspelen. Zelfs de docenten wisten: jij hoort hier niet thuis. Maar ik heb het wel afgemaakt.”

Daarna mocht hij auditie doen bij een toneelschool. Ook omdat hij tussendoor in een tv-film had gespeeld, Exit (2013). Hij lacht: „Door wat ik daarmee verdiende, zagen mijn ouders voor het eerst dat acteren een serieuze baan kon zijn.” Achteraf is hij blij met de weerstand. „Het wakkerde een vuur in mij aan. Ik moest met mezelf in gesprek over waarom ik het zo graag wilde.”

Toen zijn acteerwens eenmaal geaccepteerd was door zijn ouders, kwam hij erachter dat zijn moeder ook op jonge leeftijd het geheime verlangen koesterde om actrice te worden. Inmiddels is ze dat ook, want ze speelt in een Ghanese soap op de Amsterdamse zender Salto. In 2019 speelde Boafo met zijn moeder in de korte film Venserpolder. „Mijn moeder kan heel goed acteren. En het was geweldig om samen met haar in een film te staan. Ze heeft nu zoveel lol met die soap.”

Stereotype

Zijn docenten op de toneelschool vonden dat hij kritischer moest zijn. Daar heeft hij aan gewerkt, zegt hij. Het voorkwam niet dat hij „stereotyperende rollen” moest spelen, zegt hij. In Sexual Healing van Het Nationale Theater spookte hij rond zonder tekst, tot hij aan het slot seks had met de personages. Een stereotiepe, dreigende, geseksualiseerde zwarte man, zegt hij. „Dat hoefde je er niet in te zien, maar het was wel de eerste associatie van veel mensen.” Hij ging erover in discussie met de regisseur, Jeroen de Man, „maar heel lief, heel voorzichtig”. „Te lief”, achteraf. „Ik had ook kunnen zeggen: ‘Dit moet volledig veranderen, anders doe ik niet mee.’ Maar hij bedoelde het goed.”

Zijn vrienden snapten niet dat hij zich niet steviger had verzet. Het was een les. „Ik heb gevoeld wat dit met me deed. Het was de hel. Ik weet: dit nooit meer. Dit ga ik nooit meer doen.” Hij ziet het positief: de ervaring heeft hem verder gebracht. „Everything happens for a reason.”

Bij Trojan Wars was de aanpak tot zijn opluchting anders. Er was over nagedacht wat het betekent dat ik Ajax speel en Romana Vrede Agamemnon. En het is fijn dat ik drie rollen heb. Van Ajax kun je je afvragen hoe snugger hij is. Hij hangt de clown uit.” De associatie met een ander stereotype, de zwarte entertainer, lag op de loer. „Terwijl Menelaos sophisticated is en koningschap ademt. Het is belangrijk om die rollen tegenover elkaar te kunnen zetten.”

Want hij wil hetzelfde voorbeeld geven als hij kreeg van Jong Rast. „Als er jongeren van kleur komen kijken, wil ik niet dat ze alleen een zwarte jongen zien die grapjes maakt, maar ook een Menelaos. Dat telt. Het doet veel met je als je dat ziet.”

De meeste donkere personages die hij in het theater ziet, hebben wel een stem, maar die wordt gebruikt om het witte publiek op te voeden, zegt hij. „Het is altijd een soort van uitleg en het gaat sowieso over racisme. Dat is belangrijk, maar persoonlijk wil ik daar niet meer aan meedoen. Er zijn zoveel verhalen te vertellen, die op een andere manier mooi en pijnlijk zijn.” Dat is ook een reden om in films te willen spelen: om goede scripts met groot drama te kunnen kiezen.

Die omschrijving gold ook voor Sea Wall. Whien en hij besloten dat Alex een zwarte man zou zijn, al was de tekst daar niet op geschreven. Kleine aanpassingen, zoals de naam van acteur Idris Elba noemen, hielpen mee. „Het zit in de manier van praten en een soort van schwung. Het ligt niet vast hoe een zwarte man zich gedraagt, dus ik kon alles wat ik ben en mijn hele cultuur in die rol stoppen. Iedereen voelt dat er een zwarte man staat en dat is so big! Het gaat niet over kleur. Hij is gewoon een donkere man die aan het rouwen is. Dat is het verhaal dat we vertellen en dat voelt als een groot cadeau.”

Huilen van geluk

En toen werd Sea Wall geselecteerd als een van de beste voorstellingen van het jaar en werd hij zelf genomineerd. „Dat was schreeuwen en huilen van geluk. Alles door elkaar. Mind blowing.” En vervolgens won hij de prijs, en kon hij zijn vader bedanken en geruststellen.

Over zijn vader zegt hij: „Hij is heel chill. Rustig. In Ghana was hij militair, dus hij heeft die strengheid en dat gevoel voor discipline. Strak met alles. En een traditionele vader, head of the family. Een warme man.” In Nederland werd hij lasser, inmiddels gepensioneerd. Boafo is uitgebreid bijgepraat over de reden van zijn migratie. Er was een coup gepleegd, mensen werden vermoord, zijn vader zat vast. In Nederland kwam hij terecht in Meppel, de geboorteplaats van Emmanuel, die daar de eerste drie jaar van zijn leven woonde. „In Ghana hadden mijn ouders een ander leven. Dat zeggen ze vaak. Het was lastig om hier onderaan de ladder te beginnen. Daarom vond ik het mooi om bij de prijsuitreiking te zeggen: ik zie jou ook. Ik waardeer dat je hiernaartoe ben gekomen en wat je hier kwam doen. Het is je gelukt. Dat zeg je niet zo snel tegen je eigen vader, maar er was geen beter moment dan dit.”

Zijn vader genoot, zegt hij. „Hij was die dag heel stil. We hebben veel geknuffeld en de dag erna een goed gesprek gehad. Onze band was al sterk, maar die is nog sterker geworden. De cirkel is rond.”

CV Emmanuel Ohene Boafo

Geboren in 1993 te Meppel. Opgegroeid in Amsterdam. In 2018 afgestudeerd aan de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht en opgenomen in het ensemble van Het Nationale Theater. Theater: De hereniging van de twee Korea’s (2018, Het Nationale Theater). Cinema (2018, Toneelgroep Oostpool). De wereld volgens John en Sexual Healing (2019, Het Nationale Theater). Sea Wall (2020, Het Nationale Theater) Trojan Wars (2021, HNTjong. Film: Exit (2013), Venserpolder (2019), Karman (2019), El Houb (2022).