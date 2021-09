Leeglopende meren vormden Mars

Een aanzienlijk deel van de valleien op Mars, typerend voor het landschap van de planeet, ontstond door kortdurende catastrofale overstromingen waarbij veel water snel over het oppervlak jakkerde. Het gaat om een kwart van het totale volume van alle valleien die op de jonge planeet ontstonden. Dat berekenden Amerikaanse onderzoekers met behulp van satellietbeelden van NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter. Ze publiceerden de resultaten woensdag in het blad Nature. Met dit onderzoek proberen planeetwetenschappers het vroege klimaat op Mars te begrijpen.

Mars is de kleine, directe buurplaneetvan de aarde. Vanaf de zon gezien is de aarde de derde en Mars de vierde planeet. Mars is zo’n vier en een half miljard jaar oud. De gemiddelde temperatuur van -55 graden Celsius maakt Mars een kille woestijn en er waaien zandstormen die soms groter zijn dan Rusland.

Het oppervlak van Mars is nu kurkdroog. Er is wel water in de vorm van ijs en damp, maar vloeibaar water maakt er geen kans. Door de lage luchtdruk (minder dan een honderdste van de luchtdruk hier op aarde) verdampt of bevriest water op Mars direct.

Vroeger was dat anders. Drooggevallen rivieren, door water uitgesneden valleien en lege meren zo groot als kleine zeeën op aarde verraden dat er miljarden jaren geleden volop water stroomde op Mars. De jonge planeet was toen warmer dan nu en de luchtdruk hoger.

Hoewel al bekend was dat sommige valleien ontstonden door meren die buiten hun oevers traden, vormden het valleinetwerk op Mars zich volgens oude ideeën over het algemeen heel geleidelijk en langzaam. Bijvoorbeeld door grondwater of langdurige neerslag.

Mars had aanvankelijk mogelijk een hele poos een klimaat met een watercyclus als hier op aarde: waar water verdampt naar de atmosfeer en via regen of sneeuw weer terug valt op het oppervlak. Langdurige, aanhoudende neerslag die op de grond viel, baande een pad door het oppervlak en zo zou het valleinetwerk zijn ontstaan.

Maar de Amerikaanse onderzoekers berekenden nu dat maar liefst een kwart van het valleinetwerk op Mars niet geleidelijk, maar juist héél snel ontstond door overlopende meren. De meren liepen vol, door tijdelijke neerslag of grondwater, en barstten aan de zijkanten open. In periodes van enkele dagen tot weken kletterde het water met een noodgang uit het meer en baande zich door het landschap, waarbij het stukken land uitsneed.

Topografie

Om de berekening te maken, bestudeerden de onderzoekers satellietfoto’s genomen door de Mars Reconnaissance Orbiter. Dat is een satelliet van NASA die al zo’n zestien jaar rondjes draait om Mars. Op de satellietbeelden is aan de topografie van de valleien af te lezen of ze heel langzaam ontstonden door bijvoorbeeld neerslag, of door een grote hoeveelheid water die snel over het landschap jakkerde als gevolg van een overstroomd meer. „Wanneer een meer leegloopt door een overstroming, ontstaat er een gat in de oevers”, zegt Maarten Kleinhans, fysisch geograaf aan de Universiteit Utrecht en niet bij de studie betrokken. „Dat ziet eruit als een bres, zoals die bijvoorbeeld ook ontstonden bij de dijkdoorbraken in Zeeland. Uit het gat in het meer komt een lange geul die ver door het landschap loopt. Wanneer een rivier niet uit een meer begint, maar uit verschillende vertakkingen bestaat zoals de Rijn, dan ontstond hij waarschijnlijk door langzame erosie.”

De onderzoekers keken alleen naar sporen van stromend water die op de jonge planeet Mars ontstonden en filterden nieuwere eruit. Met een algoritme berekenden ze vervolgens het totale volume van de twee soorten valleien op de satellietbeelden. Het volume van valleien die langzaam opgebouwd zijn beslaat zo’n 4,3 x 1013 kubieke meter. Het volume van valleien ontstaan door overstromingen zo’n 1,4 x 1013 kubieke meter. Een kwart ontstond dus door overstromingen.

Landvormen

Planeetwetenschappers bestuderen de valleien op Mars omdat het ze helpt te reconstrueren hoe het klimaat op de planeet geweest moet zijn miljarden geleden. „De enige manier om dat te doen zo ver terug in de tijd, is door de afdruk die het heeft achtergelaten op de landvormen te bestuderen”, zegt Tjalling de Haas, ook fysisch geograaf aan de Universiteit Utrecht en evenmin bij het onderzoek betrokken. „De studie suggereert dat er voor het ontstaan van de valleien niet per se een langdurige regenachtig klimaat nodig geweest is op Mars. Alleen, net als op aarde geldt ook op Mars dat wat je op de ene plek ziet, niet voor de andere plek hoeft te gelden. Een langdurig regenachtig klimaat zou nog steeds wel de overige driekwart van het valleinetwerk kunnen verklaren.”