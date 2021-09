Lavastroom La Palma bereikt de oceaan

De roodgloeiende lava uit de vulkaan Cumbre Vieja op het Canarische eiland La Palma heeft dinsdagavond laat de Atlantische Oceaan bereikt, meldt persbureau Reuters. Op beelden van de Spaanse televisie is te zien hoe er grote wolken witte stoom opstegen toen de lava in zee stroomde bij Playa Nueva.

Experts hadden op voorhand gewaarschuwd dat er explosies zouden kunnen optreden als de lava het water in zou stromen. Uit voorzorg waren daarom duizenden mensen geëvacueerd uit het kustgebied en drie dorpen helemaal afgesloten. Directeur Miguel Angel Morcuende van de Canarische hulpdiensten had dinsdag overdag iedereen in het gebied gewaarschuwd binnen te blijven op het moment dat de lava de oceaan zou bereiken. Er zijn vooralsnog geen meldingen van gewonden.

Onderweg naar zee heeft de lava wel wegen, gebouwen en gewassen vernietigd. Er zijn door de vulkaanuitbarsting bijna zeshonderd huizen en bananenplantages verwoest. In totaal is meer dan 230 hectare aan land verzwolgen door de lavastroom.

De Spaanse regering riep La Palma dinsdag uit tot rampgebied. Daardoor komt er nu noodsteun beschikbaar. Het eerste steunpakket heeft een waarde van 10,5 miljoen euro en is bedoeld voor mensen die hun huizen en meubelen kwijt zijn.