Latloos na het hoogtepunt

Vorige week was ik met de neef (13) bij oudoom Karel (109) om zijn keuken te schilderen. Terwijl wij de vloer afdekten, plinten afplakten en bergen keukengerei naar de woonkamer verhuisden, speelde Karel over de speakers zijn lievelingspodcast Met Groenteman in de kast af, want we moesten al klussende natuurlijk wel iets opsteken.

In een van de afleveringen vertelde schrijfster Nicolien Mizee over een gesprek dat ze ooit met een stadsecoloog had gehad, over clustervliegen. De ecoloog legde haar uit dat deze vliegensoort eerst een paar jaar leeft als larf, dan even verpopt tot vlieg om zich voort te planten en vervolgens vrij snel het loodje legt. Mizee zei dat ze dat sneu vond. Zijn die beesten eindelijk volwassen, gaan ze dood. De ecoloog vond dat een wel erg menselijke manier om ernaar te kijken.

„Hah!”, zei Karel toen hij dat hoorde. „Inderdaad! Alsof je pas volwassen bent wanneer je dingen kunt verwekken!”

„Maar”, zei de neef. „Is de larftijd dan het échte leven van de vlieg? Dat is toch best zielig.”

„Hoezo?”

„Nou, dan ben je toch bijna je hele leven zwaar invalide geweest? Heb je zo’n raar sokvormig figuur waar je nog net geen twee centimeter per uur mee aflegt, nergens een rolstoel, en dan ben je eindelijk volwassen en kan je lopen en seks hebben en ook nog eens vliegen en boem, één vrijpartij later, en het is alweer voorbij!”

‘Je ziet het veel te somber in”, zei Karel. „Voor hetzelfde geld blijken die beesten luchtziek en vinden ze al dat gevlieg verschrikkelijk. Bovendien denk ik dat die ecoloog gelijk heeft. Het is een te menselijk uitgangspunt om te denken dat wanneer je eenmaal vruchtbaar bent, dat het hoogtepunt van het leven is. De kindertijd is het ware bestaan, en dat is een geweldig idee.”

„Hoe kom je daar nou weer bij”, explodeerde de neef. „Als kind mag je niets, kan je niets, zie je er niet uit!”

„En daarna valt alles dus weer reuze mee”, zei Karel fijntjes. „Ervan uitgaan dat de échte tijd al is geweest, kan zo’n bevrijding zijn. Er is na zo’n hoogtepunt geen enkele lat meer.”

Je zag de neef worstelen, maar een weerwoord bleef uit. De rest van de middag werkten we in stilte, kwastten grauwe vlakken over, de keuken werd lichter en lichter. Ik dacht aan hoe de neef de laatste maanden de hoogte in was geschoten en zo steeds verder verwijderd raakte van zijn beste tijd. Steeds hoger steeg, tot het niveau waarop niets meer hoefde, alles op de valreep nog mooi meegenomen was.

