Kabinet toch bezig met terughalen van minstens vijf Syriëgangers

Het kabinet gaat door met het terughalen van Nederlandse Syriëgangers voor berechting in Nederland, ook al wil het dit eigenlijk liever niet. In juni werd al een IS-vrouw gerepatrieerd, omdat zij anders van strafvervolging zou worden ontslagen door de strafrechter in Rotterdam. In een woensdag aan de Tweede Kamer verstuurde brief schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dat nu naar minstens vijf andere, soortgelijke gevallen wordt gekeken.

Veel politieke partijen, waaronder regeringspartijen VVD en CDA, zijn tegen het terughalen van Nederlandse Syriëgangers die op dit moment in Turkije zitten of in door Koerden bewaakte kampen in Noord-Syrië. Zij pleiten voor berechting in de regio. Het kabinet gaf eerder al aan dat gesprekken hierover met bijvoorbeeld Irak moeizaam verlopen, omdat landen daar al veel problemen hebben en een veelvoud aan eigen IS-strijders hebben. In zijn brief schrijft Grapperhaus dat er „op dit moment geen reële opties” zijn om Nederlandse Syriëgangers „internationaal of in de regio te berechten”.

Aanwezigheidsrecht

Ook de optie om de Nederlanders in de kampen te laten, is lastig, omdat „straffeloosheid” dreigt, aldus de minister. Tegenover de rechter betogen advocaten succesvol dat de overheid te weinig doet om daadwerkelijk tot vervolging over te gaan en ook in strijd handelt met het zogeheten aanwezigheidsrecht van de verdachten. Dat zou in de praktijk moeten leiden tot het stopzetten van een zaak. Volgens Grapperhaus wordt dit momenteel in dertien zaken betoogd.

Nadat in juni Ilham B. werd gerepatrieerd – de Koerdische strijdkrachten droegen haar ter plekke over aan Nederlandse diplomaten – gaf de rechter het kabinet in juli een deadline voor vijf andere gevallen. Het kabinet kreeg drie maanden de tijd, tot volgende week, om te laten zien dat alles wordt gedaan om de vrouwen en eventuele kinderen op te halen.

Volgens Grapperhaus is er „in augustus contact gelegd met de Syrische Koerden” om te „verkennen” of zij bereid zijn om de „vijf verdachten en hun kinderen” naar Nederland te laten overgaan. „De inschatting is dat er verschillende gesprekken zullen moeten worden gevoerd om daar meer zekerheid over te verkrijgen.”

De rechter zal moeten bepalen of de getoonde inspanning afdoende is. Grapperhaus waarschuwt dat straffeloosheid onwenselijk is. Syriëgangers van wie de zaak is stopgezet, zouden in theorie met een ‘schone lei’ kunnen terugkeren naar Nederland. Het werk van veiligheidsdiensten wordt in zo’n geval ook „ernstig bemoeilijkt”, omdat er dan geen juridische grond meer is om zulke mensen in de gaten te houden.

Rijkelijk laat

In een reactie zegt Kamerlid Hanneke van der Werf (D66) dat het kabinet „rijkelijk laat” is. „We weten al heel lang dat dit eraan zit te komen.” Experts waarschuwen al langer dat de tot nu toe gevolgde strategie, met de nadruk op berechting in de regio, niet realistisch is. Van der Werf wijst ook op de vele ontsnappingen die hebben plaatsgevonden uit de kampen in Noord-Syrië. „Je loopt het risico dat deze mensen onder de radar verdwijnen, de weg terugvinden naar Europa en aanslagen plegen.”

Tijdens een rondetafelgesprek van Kamerleden met deskundigen in juni zei topambtenaar Thijs van der Plas van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat andere EU-landen al veel langer beleid hebben om onderdanen uit de kampen op te halen. In zijn brief schrijft Grapperhaus dat er in augustus „met een drietal Europese partners” gesprekken zijn gevoerd om „inzicht te verkrijgen in de specifieke ervaringen van betrokken landen”. Volgens de minister komt hierin „een beeld naar voren van zeer complexe operaties”, die maandenlang of zelfs een jaar kunnen duren, als gevolg van lokale schermutselingen en aanslagen.

Volgens de jongste cijfers zitten er 45 Nederlandse volwassenen (mannen en vrouwen) en 75 kinderen met een Nederlandse link in Syrisch-Koerdische kampen of detentie. Bij jihadistische groeperingen in het noordwesten van Syrië zitten 30 volwassenen en 65 kinderen. Daarnaast zitten er nog tientallen Syriëgangers en hun kinderen „elders in Syrië” of in Turkije. VVD en SGP vroegen eerder dit jaar in een motie naar alternatieve, digitale manieren om rechtszaken doorgang te laten vinden, zonder dat de fysieke aanwezigheid van verdachten noodzakelijk is. Het onderzoek hiernaar loopt nog en zal in oktober worden afgerond, aldus Grapperhaus.