Informateur Remkes doet met negen partijen laatste poging tot formatie kabinet

Informateur Johan Remkes praat vandaag om 11.30 uur met de VVD, D66, het CDA, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Volt, de SGP en de Fractie Den Haan over de vorming van nieuw kabinet. Het lijkt erop dat hij wil dat er vandaag een definitief besluit wordt genomen over de samenstelling van een regering. „Ons land heeft met grote urgentie een nieuw kabinet nodig,” schreef hij op dinsdag in een uitnodiging aan de partijen.

In diezelfde uitnodiging schreef hij over de stand van zaken in de formatie. Hij concludeerde dat de vorming van een „traditionele minderheidscoalitie” met de partijen VVD, D66 en CDA niet levensvatbaar is. Dat „bemoeilijkt” de uitvoering van zijn opdracht, schrijft hij, maar betekent niet dat die is afgerond. Remkes noemt „andere vormen van samenwerking en samenstelling” die nog verkend kunnen worden, zoals een extraparlementair kabinet.

Rond 11 uur arriveerde Johan Remkes bij het Logement en zei tegen de aanwezige pers: „Ik heb geen zin in flauwekul en het regent ook nog.” Het lijkt erop dat hij wil dat er vandaag een definitief besluit wordt genomen over de samenstelling van een regering. „Ons land heeft met grote urgentie een nieuw kabinet nodig,” schreef hij op dinsdag. „Gelet op het tijdsverloop sinds de verkiezingen op 17 maart is nu echt het moment aangebroken dat de fracties van alle partijen [...] daartoe hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

