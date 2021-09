‘Nederlands-Indië was een schitterend land. Ik voelde me er volkomen thuis. En als kind wilde ik er voorgoed blijven. Ik herinner me een bezoek aan het Toba-meer in Noord-Sumatra, toen ik een jaar of zes was. Ik zie nog de blauwe lucht boven het water. En weet nog dat ik de neiging voelde om erin te springen en weg te varen in een prauw die daar voorbijkwam. Het heeft me na de oorlog veel moeite gekost om hier mijn draai te vinden. Ik wilde Indië daarna nooit meer zien, omdat ik dan wéér terug moest naar Nederland.

Over deze serie In 1945 capituleerde Japan. In de kolonie Nederlands-Indië werd de Republiek Indonesië uitgeroepen. Na een vijf jaar durende bloedige oorlog droeg Nederland de soevereiniteit over.

Ik woonde als enig kind met mijn ouders in Batavia. Mijn vader was register-accountant en hoofd van de belastingdienst. Batavia was een mooie, ruim opgezette stad. Maar er was veel armoede. Ik trok me dat aan. Mijn vrienden noemden me daarom spottend ‘ethisch’.

Ik ben grotendeels opgevoed door de bedienden. Dat waren echte mensen. Beschaafd. Van de djongos, de huisjongen, heb ik vloeiend de taal leren spreken. Maar verder ook alles over de natuur, over kunst – hij nam me bijvoorbeeld mee naar een Japans museum. En toen ik op school werd lastiggevallen, leerde hij mij pentjak silat, de Indonesische gevechtskunst.

Kort voor de oorlog verhuisden we naar Bandoeng. En toen de Jappen in aantocht waren, zaten we voor één nacht in een ander huis. De volgende dag bleek ons eigen huis geplunderd. Ik ben toen nog wezen kijken bij de desa in de buurt, want ik kende daar veel mensen. Ik ging altijd vissen en dan maakten ze hengels voor me. Maar toen ik daar rondkeek, was er niemand meer. Ik kan het me voorstellen, hoor, dat die jongelui dachten, weg met jullie! En ze hadden gelijk ook.

‘Ik was nergens meer bang voor, ook niet voor die Japanners.’ Foto Frank Ruiter

Uiteindelijk, toen de Japanners het land bezet hadden, moesten we het kamp in. Je kreeg gewoon een oproep om je te melden. Mijn moeder moest het vrouwenkamp in. En ik belandde in hetzelfde kamp als mijn vader. Maar ik bleef bij hem uit de buurt. Door die training van de djongos had ik veel zelfvertrouwen gekregen. Ik was nergens meer bang voor, ook niet voor die Japanners. Dat kamp was verschrikkelijk, maar voor mij niet het einde van de wereld. Ik was de dwang van thuis kwijt. Ik was mijn eigen baas. Ik had binnen vier dagen de leiding over de gaarkeuken en ik was nog maar 15 jaar.

Natuurlijk, het kamp was gevaarlijk. Mensen gingen aan de lopende band dood. De meest gevreesde ziekte was bacillaire dysenterie. Ik heb het drie keer gehad en de laatste keer was het bijna fataal. Dat ik hier nog zit, is een wonder.

Uiteindelijk overleefden we alle drie de oorlog. Voor mijn ouders was het niet eenvoudig. Maar daar is nooit meer over gesproken. Met geen woord, door niemand. Want ja, waar wil je nou over praten? Zeker niet toen we in Nederland waren, hier was het een heel andere tijd.

Nadat ik in Nederland was aangekomen, heb ik een tijd op de boerderij van mijn grootvader in Zeeuws-Vlaanderen gewoond om aan te sterken. Toen kreeg ik een oproep voor militaire dienst. God ja, dat was er ook nog. Ik werd meteen goedgekeurd, natuurlijk. En ik moest naar Indonesië om te gaan vechten. Maar dat weigerde ik. ‘Dan ga ik liever naar de gevangenis’, zei ik. ‘Ik ga zeker niet naar Indonesië, dat verdom ik.’

Toen gaven ze me uitstel om mijn hbs af te maken. Dat was in Den Haag in een apart gebouw met lotgenoten. Toen ik daarmee klaar was, moest ik twee en een half jaar in dienst want de Russen kwamen. Ik heb in totaal tien kogels afgeschoten.”