De Nissan Qashqai: het is Groundhog Day zodra je instapt

Raar. De nieuwe Qashqai, volgens Nissan ‘de ultieme crossover’, is ontegenzeglijk moderner dan zijn voorganger. Wulps trekt een doorlopende led-streep lichtgevende eyeliner over de koplampen. Een uitloper van de achterlichten priemt als een gloeiend mes de achterschermen in. Het dashboard werd helemaal hip volledig digitaal, zij het met de vertrouwde ronde vormen voor de meters. Toch is het Groundhog Day zodra je instapt, alsof in veertien jaar Qashqai-geschiedenis niets is veranderd. Alsof Qashqais een absolute leeftijd hebben die het mallotigste ontwerp direct historiseert, zoals een fris hawaïshirt tachtigjarigen alleen maar ouder maakt. Hij is de boom waarvan een nieuwe lente slechts de blaadjes heeft vernieuwd. Onder de bast, in oogstrelend magnetic blue, graveert de tand des tijds vermoeid tevree een extra jaarring.

In 2007 was de eerste Qashqai trendsetter in het crossovergenre, niet te groot en Hollands praktisch. Nederlandse vijftigplussers sloten hem in hun jong gebleven harten. Maar de elektrificatietrein miste hij. Terwijl veertien jaar later steeds meer senioren stekkeren, houdt hij er fossiel de moed in met gedownsizede benzineblokjes en uitsluitend mild hybride bijstand. Ter compensatie zijn er ronkende veiligheidsassistenten en, tegen bijbetaling, oversized velgen of premium leder, leuk thema trouwens voor de Keuringsdienst van waarde. Hoezo premium? Graasden de koeien op Paleis Soestdijk?

Stoer avantgardistisch

De wielen gaan tot 20 inch, wat overdreven voor een klantenkring waarvan het gros deelnemer aan of kijker is van de kampeerorgie We zijn er bijna. Van al zijn eigenschappen lijkt het trekgewicht dus de belangrijkste. De caravan kan blijven: 1.400 kilo geremd met de basismotor die ik reed, 1.800 voor het topmodel 158 XTronic 4WD. Klopt, voor swingende type-aanduidingen moet je niet bij Nissan zijn. De testauto noemt zich voluit Dig-T 140 N-Connecta. Dig-T staat voor de direct ingespoten turbomotor, 140 voor de pk’s en N-Connecta is het Op Twee Na Hoogste Uitrustingsniveau. Wie zich in de kroeg zo voorstelt, kan het schudden, maar misschien vindt de doelgroep het juist stoer avantgardistisch klinken. Moet Dig-T het wel een beetje waarmaken natuurlijk.

Lees ook de recensie van een eerdere Qashqai (2014): Voltreffer voor gewoontedieren.

Zullen we dan maar eens modern doen met die kar? We gaan via het aanraakscherm het online weerbericht aanroepen. ‘Informatie worden geladen’, stoethaspelt het scherm. Waar niet is, want hij niet doen, geen weerbericht gezien. Ach, het is toch altijd herfst in een Qashqai. Gemaakt voor de doelgroep is de menu-optie ‘waar ben ik?’ Die geeft naast je huidige positie ook de volgende straat en de vorige op de route aan. Dankzij Dig-T weet je precies waar je aan toe bent: Schoonenberg links-, Pearle rechtsaf.

Hoe genoeglijk het ook trappen is op zijn imago, na vier dagen muren sauzen in je nieuwe huis voel je in de maand van je 56ste verjaardag de Qashqai-leeftijd confronterend naderen. De hoge instap is een bitterzoete zegen. Ik schuif mijn stukgekwaste leden zo naar binnen. In die staat ben je met elke stoel tevreden, ook met het volstrekt uitwisselbare confectiemeubilair dat in de N-Connecta heerlijk doodgewoon met de hand verstelbaar is. De stereo-installatie is trouwens uitstekend.

Bij nader inzien zie je hoe zijn innovatieschema uit het lood hangt. De startknop zit op een rare plek, te ver van de bestuurder, ergens boven de draadloze telefoonoplader. Het digitale dashboard, bij de meeste concurrenten een platform voor een kleurenfeestje, is anachronistisch muisgrijs met flets uitgevallen rode binnenringen voor de toerenteller en snelheidsmeter. Hoe graag zou je ze vrolijk groen zien uitslaan in de eco-rijmodus, maar met een testverbruik van 1 op 13,7 wordt het lastig klimaatfuiven. Arme Qashqai. Gelukkig verkoopt de elektrische Nissan Leaf hier niet zo goed dat Nissans op benzine kunnen inpakken. Dankzij de caravan en Qashqai Groundhog Day mag het in Nissanland nog even ouderwets gezellig blijven.

Evengoed hadden we een fijne week samen. Over zijn stijl en imago mag je vallen, hij is stil en snel en rijdt uitstekend, al gedragen de veiligheidsassistenten zich onaangenaam opdringerig. In een bocht is een lichte beroering van de markeringsstreep langs de wegrand voor de Qashqai al voldoende instigatie om paniekerig te remmen. Maar hij weegt weinig en zijn lichtheid slaat plezierig op je over. Fijne auto, voor een vroeger dat nooit terugkomt. Van sommige modellen denk ik dat ze puur uit nostalgie worden gebouwd. Het is als in een verlopen huwelijk willen blijven. Ach, ik ben oud, ik weet wat mensen drijft. Wat eens mooi was, mag niet sterven.