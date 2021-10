Het boek van Lucinda Riley dat eerst werd geboycot

Een spookhuis, geheimen, dubbele agenda’s, lijken en bovendien een bergje al dan niet buitenechtelijke koningskinderen: de nieuwe Lucinda Riley, getiteld De Liefdesbrief, heeft een hoop meeslepende elementen. Het nieuwe boek, sinds drie weken op de eerste plaats in de Bestseller-top 60, is eigenlijk oud, want Riley (1966-2021) schreef het in 1998 onder de titel Seeing Double. Zij wilde een thriller situeren binnen ‘een fictieve Britse koninklijke familie’, maar zo fictief is die familie in het boek niet. De troonopvolger gaat ervandoor met een Amerikaanse, zijn stotterende broer wordt ineens koning in zijn plaats: precies als in het echt. Bij verschijning van het boek was prinses Di net overleden. Tot Riley’s stomme verbazing werd Seeing Double min of meer geboycot. Bestellingen werden afgezegd, evenals promotieactiviteiten, en haar uitgever weigerde haar volgende manuscript te publiceren. Ze zag haar tot dan toe redelijk succesvolle schrijverscarrière in rook opgaan en wijdde zich toen maar aan de opvoeding van haar kinderen.

Lucinda Riley: De Liefdesbrief. Uit het Engels vertaald door Maya Denneman. Xander Uitgevers, 510 blz. € 21,99.

Enkele jaren later probeerde ze het opnieuw, nu onder een nieuwe naam. Lucinda Edmonds, zoals ze tot dan toe heette, werd Lucinda Riley. In 2014 verscheen het eerste deel van haar Zeven Zussen-reeks. Van die reeks zijn intussen wereldwijd 24 miljoen exemplaren verkocht. Seeing Double kreeg een tweede kans onder de titel The Love Letter in 2018: nu pas is de roman naar het Nederlands vertaald.

Zelf had ik tot nu toe alleen zus 1 wel eens geprobeerd te lezen. Ik bleef steken in de berg clichés en gaf het snel op. Maar De Liefdesbrief ging erin als koek – een sprits uit een pak van de supermarkt. Riley wist me net genoeg te verrassen om door te willen lezen. Haar ‘thriller’ biedt suspense, maar is ook een soort sprookje en heeft tegelijkertijd iets weg van een deeltje uit de Bouquetreeks: de mix boeide me. Wel was de ontknoping ongeloofwaardig: deus ex machina. Dat vond ik saai, net als de seks in het boek.

Twee vrouwen bespreken van wie ze als puber droomden

Na De Liefdesbrief denk ik dat Riley’s succes vooral te verklaren is vanuit de mix die ze maakt. De intrige is buitenissig, maar het verhaal biedt allerlei houvast. Ze bereikt dat met een vast (sprookjes)stramien, maar evengoed met haar leefwereld en die van haar lezeressen. Zo bespreken twee vrouwen in de roman van wie ze als puber droomden: de een van Simon Le Bon, de ander van Boy George. Ik moest meermalen uit herkenning lachen.

