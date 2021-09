Haags raadslid Van Doorn niet langer verdachte in zaak-Rutte

Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn wordt niet langer verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Van Doorn, die vorige week werd aangehouden vanwege „verdacht” gedrag in de buurt van demissionair premier Mark Rutte (VVD), is maandag na verhoor vrijgelaten. De zaak tegen hem is geseponeerd.

De 55-jarige Van Doorn, een tot de islam bekeerde oud-PVV’er en momenteel Haags fractievoorzitter van de orthodox-islamitische Partij van de Eenheid, werd zondag gearresteerd door leden van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Wat voor „verdacht” gedrag hij vertoonde, is niet gespecificeerd. Van Doorn werd vastgezet op verdenking van ‘poging inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden’. Volgens Van Doorns advocaat Anis Boumanjal werd hem „voorbereiding moord” ten laste gelegd.

Het spoor van politie en justitie liep echter dood. Uit het onderzoek „kwam niets naar voren dat de aanvankelijke verdenking ondersteunde”, aldus het OM, dat schrijft dat Van Doorn onschuldig is. De fractievoorzitter was naar eigen zeggen op de locatie waar hij werd aangehouden voor een bezoek aan zijn moeder. Dat hij zo’n dertig uur vastzat, laat volgens zijn advocaat zien dat Nederland „in de kramp” zit.

De beveiliging van Rutte is onlangs flink opgevoerd, bleek maandag. De Telegraaf onthulde dat criminelen uit de georganiseerde misdaad mogelijk een aanslag of ontvoering op de premier beramen.

