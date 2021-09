Gemeente Roermond schond aanbestedingsregels bij opdracht aan pr-bureau

De gemeente Roermond heeft in strijd met de Europese aanbestedingsregels het communicatiebedrijf van CDA-politicus Frank Beck in 2018 onderhands een opdracht gegund. Andere bedrijven konden niet meedingen en het college heeft de gemeenteraad niet geïnformeerd.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Beck is in Noord-Brabant al jaren een prominent christendemocratisch politicus. Van februari 2019 tot medio dit jaar was hij lid van het dagelijks bestuur van het landelijke CDA en daarin verantwoordelijk voor de externe communicatie. Hij nam die portefeuille over van Rianne Donders, burgemeester van Roermond. Dat was een half jaar na de gemeentelijke opdracht.

Beck Communicatie BV kreeg 1 mei 2018 een eerste opdracht van de gemeente. Op 7 augustus 2018 kreeg het bedrijf een vervolgopdracht; samen waren die goed voor zo’n driehonderdduizend euro.

Aanbestedingsexpert Hein van der Horst, die als zelfstandig adviseur veel overheden adviseert: „Volgens de Aanbestedingswet had de gemeente de waarde van de eerste opdracht moeten optellen bij de tweede opdracht. Omdat het in totaal om meer dan 221.000 euro gaat, had de tweede opdracht Europees, dus openbaar, moeten worden aanbesteed.”

‘Enkel een offerte’

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de aanbestedingsregels gevolgd zijn. Vanwege „de gewenste continuering” heeft het college geen andere offertes gevraagd. „Daarom is gemotiveerd afgeweken van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid.” Volgens Van der Horst kan dat helemaal niet: „Continuïteit is geen valide reden om een opdracht niet Europees aan te besteden. Europese regels gaan bovendien boven gemeentelijk beleid.”

Frank Beck zegt zich niet bemoeid te hebben met de procedure voor de opdracht. „Dat is iets van de gemeente. Wij dienen enkel een offerte in.” Het besluit om de opdracht onderhands te vergeven was een zogenoemd ‘kabinetsbesluit’, dat niet gedeeld is met de gemeenteraad, bevestigt de gemeente.

Onvolledige antwoorden

De grootste oppositiepartij in de raad, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), met als bekendste lid oud-wethouder Jos van Rey, stelde afgelopen jaren vragen over de opdrachten aan Beck. De facturen van Beck Communicatie BV werden alleen vertrouwelijk ter inzage gelegd.

Van Rey: „Wij zijn al jaren op zoek naar precieze antwoorden en nog steeds heeft de gemeenteraad geen volledig zicht op de gang van zaken.”

Burgemeester Rianne Donders zegt geen bemoeienis te hebben gehad met de tweede opdracht aan het bedrijf van haar partijgenoot en opvolger in het partijbestuur Frank Beck. „Toen dat speelde was ik op vakantie.” Ook met haar opvolging als CDA-bestuurder door Beck had ze niets van doen, zegt Donders.

Donders in problemen

Het nieuws komt op een moment dat Donders politiek in problemen verkeert. Vorige week ontstond commotie naar aanleiding van een open brief van haar hand. Op vijf kantjes hekelde ze de, volgens haar, problematische bestuurscultuur in Roermond. De brief bleek een soloactie, buiten de wethouders om.

Wethouder Marianne Smitsmans (GroenLinks) reageerde bij de regionale tv-zender L1: „Wij als wethouders zijn er eigenlijk totaal door overvallen. Het kwam heel onverwacht. We vinden het jammer dat de burgemeester deze weg heeft gekozen.”

De gemeenteraad en de wethouders willen overleg met Donders. Smitsmans, bij L1: „Als je zo’n brief schrijft als burgemeester, dan weet je dat alle opties open liggen. Maar daar willen we nog niet op vooruit lopen.”