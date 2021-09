Formatiegesprekken afgerond, uitkomst niet direct duidelijk

De formatiegesprekken van woensdag zijn ten einde. Of informateur Johan Remkes tot een definitief besluit is gekomen, is niet direct duidelijk. Na afloop zegt D66-leider Sigrid Kaag „goede en stevige gesprekken” te hebben gevoerd. „Wij gaan ons nu beraden als D66-fractie”. Wopke Hoekstra (CDA) sloot zich daarbij aan: „We hebben goede gesprekken gehad en gaan ons daar nu intern op beraden.” VVD-leider Mark Rutte gaat ook met de eigen fractie overleggen.

Remkes ging woensdag in gesprek met de VVD, D66, het CDA, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Volt, de SGP en de Fractie Den Haan. Rond 17.00 uur vertrokken de kleinere partijen en bleven hoofdrolspelers VVD, D66 en CDA achter in Het Logement op Het Plein in Den Haag. Eerder stelde Remkes vandaag conclusies te zullen trekken, waarmee het erop leek dat deze formatiegesprekken de laatste zouden worden.

Ingewijden zeiden eerder tegen NRC dat Remkes lijkt aan te sturen op onderhandelingen tussen de ‘oude’ coalitiepartijen van Rutte III: VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De eerder door Remkes genoemde optie van een extraparlementair kabinet lijkt vooralsnog van tafel; te veel partijen zouden tegen zo’n idee zijn. Wat de uiteindelijke uitkomst is, blijkt mogelijk later op de avond.

