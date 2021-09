‘Fletse’ Kishida krijgt als beoogd premier van Japan veel voor de kiezen

Met de verkiezing van de 64-jarige oud-minister Fumio Kishida tot de vermoedelijke nieuwe premier van Japan heeft regeringspartij LDP gekozen voor continuïteit. Als Kishida maandag premier Suga opvolgt, zal er in de politieke en economische koers van Japan waarschijnlijk weinig veranderen.

Deze woensdag koos de Liberaal Democratische Partij (LDP), die sinds 1955 vrijwel onafgebroken aan de macht is, een nieuwe voorzitter. Aangezien de partij een meerderheid in het parlement heeft, wordt deze voorzitter daar maandag bij een speciale bijeenkomst vrijwel zeker gekozen tot premier.

Suga, pas aangetreden in september vorig jaar, kondigde eerder dan verwacht zijn vertrek aan. Zijn populariteit was sterk gedaald door onvrede van de bevolking over het laten doorgaan van de Olympische Spelen tijdens de pandemie, en de halfzachte bestrijding van de pandemie op zichzelf. Suga werd premier toen er een opvolger moest komen voor Shinzo Abe, die het land van 2012 tot 2020 leidde. Abe haakte plotseling af wegens gezondheidsproblemen.

Dilemma rond kernenergie

Doordat Suga enigszins het imago van een tussenpaus had, draaide de verkiezing van woensdag in zekere zin om Abes opvolging. De nieuwe premier moet grote problemen aanpakken: klimaatverandering en het Japanse dilemma rond kernenergie, vergrijzing, het economische herstel na de pandemie en de toenemende frictie met China.

Kishida heeft al aangekondigd de economie met 30.000 miljard yen (230 miljard euro) te willen stimuleren. Hij wil dat de economische groei meer dan nu terechtkomt bij burgers en „niet alleen bij de grote bedrijven”, zei hij na zijn verkiezing woensdag.

Kishida, geboren en getogen in Tokio, komt net als veel andere LDP-kopstukken uit een politieke familie. Zijn vader en grootvader zaten ook al namens de partij in het parlement. Na een studie rechten werkte hij enkele jaren als bankier, waarna hij de politiek in rolde als secretaris van zijn vader. Hij was onder andere minister van Defensie en vier jaar lang minister van Buitenlandse Zaken onder Abe. In die tijd zou hij zijn Russische collega Lavrov hebben uitgedaagd tot een saké-drinkwedstrijd.

Momenteel is Kishida de leider van Kochikai, een invloedrijke factie binnen de LDP. Vorig jaar verloor hij de leiderschapsstrijd van Suga. Hij wordt omschreven als een gematigd en rustig man, niet al te charismatisch, flets zelfs.

Kishida’s winst was in zekere zin verrassend. In opiniepeilingen lag hij ruim achter op Taro Kono, die minister van Bestuurlijke Zaken is en eveneens verantwoordelijk voor de Japanse vaccinatiecampagne. Kono staat bekend als een uitgesproken politicus en ijverig Twitteraar.

Kono wilde onder andere het homohuwelijk toestaan en de bureaucratie moderniseren. Ook pleitte hij voor toetreding van Japan tot de ‘Five Eyes’. Door deelname aan dit verbond van de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland op het gebied van inlichtingendiensten wilde hij sterker staan tegenover de groeiende Chinese geldingsdrang in de regio.

Kishida’s plan over China behelst onder meer versterking van de kustwacht en aanstelling van een functionaris die de mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren volgt.

Vrouwelijke kandidaten

Voor het eerst waren er ook vrouwelijke kandidaten. Een van hen, de conservatieve oud-minister van Binnenlandse Zaken Sanae Takaichi, had zelfs de steun van Abe. Zij stond onder andere een harde lijn tegenover China voor. De andere vrouw, Seiko Noda, was eveneens minister van Binnenlandse Zaken en wilde vooral meer aandacht voor de zwakkeren.

Beide vrouwen vielen woensdag in de eerste stemronde af. Omdat in de tweede ronde minder gewicht werd toegekend aan de stemmen van gewone partijleden en de stemmen van parlementsleden doorslaggevend werden, was Kishida uiteindelijk de favoriet. Zijn verkiezing, met 257 stemmen tegenover 170 voor Kono, was uiteindelijk vooral een overwinning van het partij-establishment.

