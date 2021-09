Financiering door China onderschat

China financiert veel meer projecten in ontwikkelingslanden dan algemeen aangenomen. De kans is ook groter dat die landen hierdoor in financiële problemen komen. China geeft inmiddels zeker twee keer zoveel uit aan ontwikkelingshulp als de Verenigde Staten.

Onderzoekslab AidData, van de universiteit William & Mary in de Amerikaanse staat Virginia, inventariseerde over de voorbije achttien jaar 13.427 projecten in 165 landen met Chinese financiering. De gezamenlijke waarde bedroeg 843 miljard dollar, zo’n 720 miljard euro.

Dat het cijfer veel hoger ligt dan eerder werd aangenomen, komt doordat veel leningen niet op de overheidsbalans van China en van de ontvangende landen verschijnen. Chinese staatsbanken verstrekken ze namelijk rechtstreeks aan de banken en ontwikkelaars van de projecten in de ontvangende landen. De ontvangende overheid staat vaak wel direct of indirect garant voor terugbetaling, maar precieze details over de regelingen zijn vaak niet openbaar.

De leningen kennen vaak een hogere rente dan leningen van overheden

Opvallend is dat het bij Chinese betalingen aan ontwikkelingslanden maar in één op de 31 gevallen gaat om giften. In alle andere gevallen is sprake van leningen. Die kennen vaak een rente die hoger ligt dan leningen die zijn verstrekt door internationale organisaties en andere overheden.

Lange tijd vroeg China meestal onderpand in natura om terugbetaling van de lening te garanderen. Dat gebeurt nog steeds wel, maar er lijkt een verschuiving gaande naar garanties op basis van inkomsten uit de internationale verkoop van vooral grondstoffen. Dit is praktischer dan wanneer een claim moet worden gelegd op bijvoorbeeld een haven, een stuk land of een deel van het elektriciteitsnetwerk.

Het rapport van AidData noemt een voorbeeld uit Venezuela, waar de ontvanger van een lening werd verplicht de inkomsten uit verkoop van olie aan het buitenland op een rekening te zetten onder Chinees beheer. Zodra Venezuela niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft China het recht het geld in buitenlandse valuta van die rekening te halen.