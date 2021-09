Fatsoenlijk conservatisme, geen Wilders of Baudet

Zodra er nieuws is over de formatie zie ik op sociale media veel ophef bij politici en achterbannen van rechtse partijen. Een enkele rechtse VVD’er, maar vooral hordes PVV’ers, Forum-aanhangers en JA21-stemmers staan op hun achterste benen. Er is toch een rechtse meerderheid, twitteren ze. Hoezo zitten de PvdA en GroenLinks dan aan tafel? Links heeft verloren, dit kan niet.

Feitelijk hebben ze gelijk wanneer je naar de verkiezingsuitslagen kijkt. Wat ze totaal vergeten, is dat een groot deel van die rechtse meerderheid geen enkele wil toont tot samenwerken of überhaupt enige goedkeuring wil geven aan de aanpak van urgente problemen. Populistisch-rechts keert zich bijvoorbeeld openlijk tegen alles wat met klimaatbeleid te maken heeft. Er is geen klimaatbeleid nodig, maar als je per se wat wilt doen, dan kernenergie, is het adagium in die hoek.

Tijdens de Algemene Beschouwingen vorige week was er evenmin een greintje samenwerkingsgerichtheid of politieke verantwoordelijkheid te bekennen bij deze partijen. De betogen die ze afstaken, leken vooral bedoeld om de eigen achterban te pleasen. Daar is geen rechts kabinet mee te smeden, en een minderheidskabinet zal bijna per definitie zijn overgeleverd aan gedoogsteun van links.

Wat was het de afgelopen weken een verademing om naar debatten voor de Duitse verkiezingen te kijken. Opvallend was dat de politici elkaar netjes aankeken bij het praten en elkaar bovenal rustig uit lieten praten (en dat de mannelijke partijleiders dassen droegen). De grootste politieke meningsverschillen kwamen respectvol ter tafel. Van stemverheffing was nooit sprake en alle denkbare coalities liggen nu gewoon op tafel. De verruwing die het Nederlandse politieke debat sinds Wilders kenmerkt, zag ik er niet.

Bij onenigheid leer je mensen pas echt kennen, is mijn ervaring. Hoe overbruggen mensen verschillen, hoe bereid zijn ze om samen ergens uit te komen, ondanks wezenlijke verschillen van mening? Of dat nou op het werk is, met vrienden of in relaties. Of in de politiek. En daar hebben rechts-populistische partijen de laatste jaren hun visitekaartjes duidelijk afgegeven. In debatten, tijdens campagnes, op sociale media. En het dan raar vinden dat VVD en CDA er niet over peinzen serieus met hen te gaan praten over mogelijke regeringsdeelname.

Kortom: al heeft links fors verloren bij de laatste verkiezingen, de vorming van een regering lukt alléén met steun van links, of dat nou een minderheids- of een meerderheidskabinet wordt. Gezien de verkiezingsuitslag is het misschien begrijpelijk dat VVD en CDA daar nu al zes maanden tegenaan hikken, maar dat hadden ze in de eerste maand natuurlijk ook al kunnen inzien. Voor de bühne moest eerst duidelijk worden dat ze alles geprobeerd hebben om het te voorkomen.

Aanhangers van PVV, FVD en JA21 zullen moord en brand schreeuwen als zo’n ‘links’ kabinet uiteindelijk aantreedt. In plaats daarvan zouden ze de blik naar binnen moeten richten: naar de schreeuwerige, niet-coöperatieve en onpragmatische houding van hun partijen.

Mijn gevoel is dat rechts-populistische kiezers zelf lang niet zo mallotig zijn als de partijen waarop ze nu stemmen. Die willen vooral dat hun leefwereld niet al te snel verandert, dat iedereen met een baan een huis kan huren of kopen, een gezin kan stichten en een fatsoenlijk pensioen krijgt. Die kiezers zouden het liefst stemmen op een fatsoenlijke, enigszins burgerlijke, behoudende partij die niet het individu – zoals de liberalen van VVD of D66 – centraal stelt, maar de (lokale) gemeenschap.

Vroeger had Nederland twee partijen die daar pal voor stonden. Die partijen heetten CDA en PvdA. Die partijen bestaan nog steeds, maar zijn gemarginaliseerd en worstelen al twee decennia met hun koers.

Het probleem is dat de PvdA steeds meer op GroenLinks is gaan lijken, waar het vooral draait om klimaat en inclusie. En het CDA is een soort VVD-light geworden. Met veel vrije markt, en steeds meer afstand tot de ‘C’ in de partijnaam.

Volgens sommige politicologen is er voor CDA en PvdA geen plaats meer in het huidige politieke spectrum. Ik denk juist dat er alle ruimte is voor CDA en PvdA, mits ze terug naar hun roots gaan en weer brede, burgerlijke volkspartijen worden. Het CDA zoals de Beierse CSU, de oerconservatieve volkspartij in Beieren. En de PvdA weer een ouderwets-linkse volkspartij voor de kleine man, een beetje zoals de SPD van Olaf Scholz. Twee betrouwbare, degelijke partijen die regeringsverantwoordelijkheid willen dragen en compromissen kunnen sluiten. Dan zullen we eens zien hoe veel stemmen PVV, FVD en JA21 nog krijgen. En wordt dit land hopelijk weer bestuurbaar.

Aylin Bilic is ondernemer en publicist.