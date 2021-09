Facebook naar Amerikaanse Senaat vanwege ‘giftig’ effect op welzijn kinderen

De grootste verrassing van een reeks recente onthullingen van The Wall Street Journal over Facebook en dochterbedrijf Instagram was niet dat de populaire platforms allerlei schadelijke effecten met zich meebrengen. Het opmerkelijkste was dat moederbedrijf Facebook zich al zo lang en zo diepgaand van zijn negatieve kanten bewust is.

Want de onthullingen waren stuk voor stuk gebaseerd op onderzoek van Facebook zélf, waarvan de resultaten door een klokkenluider waren doorgespeeld naar de journalisten. Praktijken die in interne communicatie ‘onacceptabel’ werden genoemd, werden door de leiding van het concern geduld, of slechts halfhartig aangepakt.

Van alle kwesties die de artikelenreeks tot nu toe aankaartte (zie inzet), is het pijnlijkst voor Facebook het uitlekken van eigen onderzoek naar de manier waarop het gebruik van Instagram bij tienermeiden onzekerheid over het eigen lichaam versterkt en daarmee hun geestelijk welzijn schaadt. Al langer bestaan daarover grote zorgen. Deze donderdag voelt een commissie van de Amerikaanse Senaat de internationale directeur veiligheid van Facebook, Antigone Davis, daarover aan de tand.

Lees ook: Facebook houdt prominente gebruikers uit de wind

Volgens Facebook heeft The Wall Street Journal welbewust een verkeerd beeld geschetst van de bevindingen van de Facebook-onderzoekers. Maar onder druk van de negatieve publiciteit kondigde het concern maandag niettemin aan dat de plannen voor een speciaal platform voor kinderen jonger dan dertien jaar, wel aangeduid als Instagram Kids, voorlopig worden stilgelegd.

Instagram, een app voor het delen van foto’s en korte filmpjes met een miljard maandelijkse gebruikers, werkt het vergelijken met leeftijdgenoten sterk in de hand. Bij tieners kan dat tot depressies leiden en bij sommigen zelfs, naar eigen zeggen, gedachten aan zelfmoord versterken.

„Van tienermeiden die zich slecht voelen over hun eigen lichaam, zegt 32 procent dat Instagram hun negatieve gevoelens versterkt”, schreven onderzoekers van Facebook vorig jaar in een interne mededeling, aldus The Wall Street Journal. Een jaar eerder vatte een onderzoeker zijn bevindingen intern samen met de zin: „Voor één op de drie meiden verergeren wij de zorgen over hoe hun lichaam er uitziet.” Van Amerikaanse en Britse tieners die zichzelf als „onaantrekkelijk” beschouwen, zou veertig procent dat wijten aan Instagram.

Commercieel belang

Voor Facebook is het van groot commercieel belang om jonge generaties aan zich te binden. De Facebook-app wordt in de VS en Europa steeds meer gezien als een platform voor oudere gebruikers. In 2012 nam het bedrijf Instagram over, om zich daarmee van een jonger publiek te verzekeren. Maar nu voelt het bedrijf op die markt de hete adem in de nek van succesvolle concurrenten als TikTok en Snapchat.

In een uitgebreide verdediging stelt het hoofd onderzoek van Facebook, Pratiti Raychoudhury, dat het niet waar is dat Instagram „giftig” is voor tienermeiden, zoals The Wall Street Journal stelt. De krant zou selectief uit het onderzoek van Facebook hebben geciteerd. Hetzelfde onderzoek laat namelijk zien dat meiden die kampen met problemen als eetstoornissen, somberheid en eenzaamheid zeggen dat Instagram hen juist oppept.

Van twaalf onderzochte problemen die tieners ondervinden, zouden alleen negatieve gevoelens over het eigen lichaam door Instagram versterkt worden. En niet bij een derde van álle meiden, maar bij een derde van de ondervraagde meiden die al eerder met dat probleem zaten.

Bovendien zou het onderzoek deels gebaseerd zijn op een focusgroep van niet meer dan veertig tieners, en dus niet representatief zijn. „De onderzoeksresultaten werden opgesteld en gebruikt door mensen die de beperkingen ervan begrepen”, aldus Raychoudhury.

Ook stelt ze dat Facebook dit soort interne onderzoeken uitvoert om de negatieve kanten van de sociale media zoveel mogelijk te kunnen beperken, en de positieve te versterken. Maar hoe onaangedaan het concern tegen deze problemen bij tienermeiden aan kijkt, bleek eerder deze maand. Instagram-topman Adam Mosseri vergeleek de voor- en nadelen van sociale media met die van auto’s. We weten dat we door auto-ongelukken meer doden hebben dan als er geen auto’s zouden zijn, zei hij. „Maar door de bank genomen creëren auto’s meer waarde in de wereld dan ze vernietigen.”

Behoefte aan een brandmuur

Daarmee versterkte hij de indruk dat Facebook als het erop aankomt zijn commercieel belang boven alles stelt. De recente onthullingen brachten een levendig debat op gang over de vraag wat Facebook en andere grote bedrijven in de Big Tech-sector kunnen doen om hun leven te beteren.

Daarbij werden zowaar de traditionele media, die maar al te vaak zijn afgeschreven als hopeloos achterhaald, de sociale media ten voorbeeld gesteld. Met name zouden bedrijven als Facebook baat hebben bij de heldere scheiding tussen journalistiek-inhoudelijke en de commerciële afdelingen zoals traditionele mediabedrijven die kennen.

„Facebook heeft een eigen versie nodig van de brandmuur die in de journalistiek bestaat”, aldus een bijdrage op de website van technologietijdschrift Wired onder de kop „Wat sociale media van traditionele media moeten leren”. Geld zou niet bij alle afwegingen de doorslag moeten geven.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.

Meer recente onthullingen over Facebook Privileges voor VIPS Voor gebruikers van Facebook en Instagram die beroemd zijn, of gewoon heel veel volgers hebben, gelden minder strenge regels bij het plaatsen van berichten dan voor gewone gebruikers. Zo worden berichten of foto’s die onrechtmatig de privacy van mensen schenden, beledigend zijn, of zelfs oproepen tot geweld, bij deze groep niet meteen verwijderd. Eerst moet er een extra controle aan te pas komen, waardoor het bericht soms een dag of nog langer zichtbaar blijft en gedeeld kan worden. Maar liefst zes miljoen gebruikers worden zo uit de wind gehouden als ze de regels van Facebook overtreden. Daarvan profiteerde onder meer de Braziliaanse voetballer Neymar (86 miljoen volgers op Facebook en 160 miljoen op Instagram). Op Facebook en Instagram toonde hij naaktfoto’s van een vrouw die hem van verkrachting beschuldigd had. Die hadden volgens de huisregels onmiddellijk verwijderd meten worden, maar dat gebeurde pas na een dag – toen ze al bekeken waren door 56 miljoen mensen. Facebook beseft dat deze milde behandeling voor VIPs in strijd is met het vaak beleden uitgangspunt dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Maar bij het verwijderen van berichten, wat vaak automatisch gebeurt, worden veel fouten gemaakt. Gebeurt dat bij beroemdheden dan veroorzaakt dat veel ophef en openbare kritiek op Facebook, wat het bedrijf zoveel mogelijk wil voorkomen. Stemming op Facebook verbeteren mislukt In 2018 zei Facebook dat het zijn algoritmes die bepalen wat mensen op hun tijdlijn te zien krijgen zo veranderd had, dat de stemming op het platform zou verbeteren. Professioneel gemaakte berichten en filmpjes die gebruikers met hun vrienden delen, zouden voortaan minder verspreid worden. Het accent kwam te liggen op onderlinge interactie tussen vrienden en familie. Facebook verwachtte dat de afname van het aantal ‘interacties’ (likes, commentaren, het delen van berichten) hierdoor tot staan gebracht zou worden. Hoe meer interacties, hoe meer tijd mensen op Facebook doorbrengen en hoe meer advertenties Facebook kan verkopen. Professioneel gemaakte berichten van kranten bijvoorbeeld zouden Facebook-gebruikers maar tot passieve lezers maken. Al snel bleek dat de sfeer door de aanpassing helemaal niet verbeterde. Het tegendeel was het geval. Berichten die verdeeldheid zaaiden en emoties aanvuurden werden veelvuldig gedeeld en gingen viraal. Een aanmoediging voor auteurs van dat soort teksten om meer daarvan te schrijven en gebruikers om meer ervan te delen. Ook politieke partijen ontdekten de effectiviteit van posts met een hoge emotionele lading. Misinformatie en agressie werden juist meer gedeeld. Facebook-topman Zuckerberg verwierp een voorstel om de aanpassing bij te stellen, uit vrees dat het aantal interacties zou afnemen. Mensenhandel via Facebook Vooral in ontwikkelingslanden wordt Facebook soms gebruikt door mensenhandelaren en drugkartels – waar Facebook van wist, maar niet afdoende tegen optrad. Toen Facebook eens ontdekte dat een Mexicaans drugkartel mensen rekruteerde voor aanslagen, kon het kartel berichten blijven plaatsen. In het Midden-Oosten gebruiken mensenhandelaren Facebook om vrouwen te werven voor ‘huishoudelijk werk’, wat vaak neerkomt op een slavenbestaan of sekswerk. In Ethiopië hebben gewapende groepen het platform gebruikt om op te roepen tot geweld tegen minderheden. Facebook heeft een aantal van dergelijke berichten verwijderd. Maar door een gebrek aan medewerkers die alle gebruikte dialecten beheersen is er ook veel blijven staan, aldus interne stukken die The Wall Street Journal citeert. In ontwikkelingslanden heeft Facebook veel meer gebruikers dan in de VS en Europa. Maar 87 procent van de tijd die Facebook-medewerkers besteden aan het verwijderen van misleidende of schadelijke informatie gaat op aan gevallen in de VS, slechts dertien procent schiet over voor de rest van de wreeld. Facebook-campagne voor vaccinatie lokt tegenreactie uit – op Facebook Facebook-topman Mark Zuckerberg wilde de macht van zijn concern dit voorjaar gebruiken voor een grootscheepse campagne om mensen aan te sporen zich tegen Covid-19 te laten vaccineren. Zo kon hij laten zien dat zijn creatie heus voor veel goeds in de wereld kan zorgen. Het sociale medium zou betrouwbare informatie over de ziekte en het vaccin verspreiden en zo tientallen miljoenen mensen over de streep trekken, was het idee. Maar al snel zagen medewerkers dat tegenstanders van vaccinatie onder de nuchtere, op wetenschap gebaseerde berichten felle en misleidende commentaren plaatsten. Die zaaiden juist twijfel over de vaccins en ontkrachtten zo de boodschap van het bovenstaande bericht volledig. Maar werden op grote schaal gelezen en geliked. Volgens een intern bericht van Facebook werden pagina’s ,,overspoeld door anti-vaccin-commentatoren’’. De situatie leidde er toe dat president Joe Biden deze zomer zei dat Facebook ,,mensen doodt’’. Later nuanceerde hij dat: hij had gedoeld op een klein groepje van verspreiders van desinformatie op sociale media. Facebook probeerde de situatie onder controle te krijgen, door de lijst van onjuiste beweringen waardoor een bericht verwijderd kan worden uit te breiden. Maar de hoeveelheid gebruikers (zo’n drie miljard) en berichten over de hele wereld is zo enorm groot, dat Facebook het nauwelijks aankan. ,,We hebben een machine gemaakt die we niet meer onder controle krijgen’’, zou iemand uit de top van het bedrijf onlangs op een bijeenkomst op het hoofdkwartier gezegd hebben, aldus The Wall Street Journal.