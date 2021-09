Emoties overbrengen in games kan lastig zijn, maar in ‘Life is Strange: True Colors’ lukt het perfect

Life is Strange: True Colors Door: Deck Nine. ●●●●● Lost in Random Door: Zoink. ●●●●● Kena: Bridge of Spirits Door: Ember Lab. ●●●●●

Je ziet steeds vaker in games een tekst als: ‘druk op deze knop om te mediteren en de schoonheid van de natuur in je op te nemen’. Het spel presenteert je met een hoofdpersonage dat stil voor zich uitkijkt, terwijl muziek speelt en de camera zich op mooie vergezichten richt. Het roept vragen op: dit is een game, moeten we niet iets dóen?

Zulke verstilde momenten voelen in Kena: Bridge of Spirits geforceerd aan, als lege ruimtes vol kunstmatige schoonheid. Maar in Life is Strange: True Colors is de stilte een canvas, waarop je je eigen gevoelens over het verhaal kan uitsmeren. Het zet vóórt, het onderbreekt niet.

Het woord ‘empathiemachine’ wordt steeds vaker ingezet om games te vatten. Drie recent verschenen games– Kena, Life is Strange en Lost in Random – willen ons allemaal in de schoenen plaatsen van jonge vrouwen die iets verloren hebben. Maar de wijze waarop dat gebeurt maakt deze drie emotionele avonturenspellen tot zeer uiteenlopende ervaringen.

Allegorie voor persoonlijke problemen

Lang zat het Franse Dontnod achter het stuur van de bijzondere verhalende gamereeks Life is Strange, waarin jonge mensen plotseling toegang krijgen tot superkrachten die als allegorie dienen voor hun persoonlijke problemen. Met Life is Strange: True Colors neemt de Amerikaanse ontwikkelaar Deck Nine officieel het roer over. De formule blijft: ditmaal spelen we de Chinees-Amerikaanse twintiger Alex, die na een leven in het Amerikaanse pleegsysteem eindelijk bij haar broer kan intrekken in een schilderachtig bergdorpje in Colorado. Haar bovennatuurlijke vermogen om andermans emoties mee te beleven achtervolgt haar. Dan overlijdt haar broer ook nog eens – was het moord?

Deck Nine overtreft Dontnod en slaagt erin trefzeker te emotioneren. Je krijgt alle tijd om kennis te maken met Alex’ broer Gabe, zijn beste vrienden Steph en Ryan en de rest van het dorp. Je zit niet meer vast aan een volledig lineair verhaal met her en der een puzzel of dialoogkeuze, maar mag zelf verkennen.

Het kost moeite een speler te overtuigen om elk verdwaald stukje papier in een gamewereld te willen lezen en elk personage te willen spreken, maar de dialogen van True Colors zijn zo sterk dat je snel verliefd wordt. Des te effectiever zijn de moeilijke momenten: de dood van Gabe, de schokkende onthullingen, ruzies met dorpelingen, en de aftastende romantiek – met vriendin Steph of vriend Ryan, naar keuze.

Meditatieve momenten komen altijd na de klappen. De heftige emoties die een scène kan oproepen over rouw na de dood van een geliefde kunnen zo rustig indalen. Soms wil je de mooie landschapsbeelden door laten lopen totdat het indierockliedje op de achtergrond helemaal klaar is.

Betekenisvolle interacties

Hoe anders is Kena. Als de titulaire spirituele gids moet je verloren zielen te ruste leggen, door via spring- en schietpuzzels belangrijke objecten bijeen te brengen. Tussendoor bevecht je rusteloze geesten, met een door games uitgemolken gereedschapskistje van speer en boog. Gimmick is de ‘Rot’, schattige zwarte beestjes die voorwerpen voor je kunnen verplaatsen en vijanden kunnen vasthouden.

Kena weet dit puzzel- en vechtwerk nooit bevredigend te verbinden met het verhaal dat het wil vertellen. Wanneer je je realiseert dat een lief personage dat je geholpen hebt, óók een rusteloze geest is, dan welt er een traan op. Hij valt niet: echt betekenisvolle interacties heb je met deze persoon niet gehad. Wat overblijft zijn mooie plaatjes.

Lost in Random gooit het concept over een andere boeg. Je bent Even, een jong meisje in een wereld waar een dobbelsteen bepaalt wat je later zal worden. Op een dag wordt je zus Odd meegenomen door de kwade koningin, waarop je haar volgt. Onderweg raak je bevriend met een levende dobbelsteen die je helpt bij het vechten: tijdens elk gevecht verzamel je kristallen, stopt de tijd, en rol je de dobbelsteen. Met de punten die je krijgt kun je kaarten kopen, die bijvoorbeeld zwaarden of bommen kunnen oproepen.

Het is een grappig concept, dat wat onhandig wordt uitgewerkt. Alle kaarten heb je snel verzameld, dus qua strategie ben je snel klaar – de makers hadden er nog een extra draai aan kunnen geven.

Het donkere sprookjessfeertje is overtuigend, maar waar True Colors je verleidt om van het dorp te gaan houden, slaagt Random daar niet in. Een interessant moment waarop Even bijna opgeeft omdat ze zich opeens beseft dat ze slechts een kind is, lijkt een korte opleving van échte emotie. Het duurt niet lang.

Aan het einde vind je de kwade koningin, die de willekeur van de dood niet kan accepteren. Je wacht, nee, smacht naar een versie van dit einde die aansluit op de queeste van Even. Maar het moment komt niet. Ons donkere sprookje loopt uit op een happy end; de emotie vervliegt.