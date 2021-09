Eentonige biografie van broer en zus Brontë

Ze zijn niet bepaald het zonnetje in huis, Charlotte Brontë en haar broer Branwell. In dit toneelstuk zijn ze als tieners nog ambitieus (ze schrijven beiden, hij schildert daarnaast), maar hun enthousiasme ebt al snel weg. De personages hebben heel wat te verstouwen, met een moeder die vroeg overlijdt, zussen die sterven en een zieke vader. Charlotte zal doorbreken met haar roman Jane Eyre, maar worstelt op de planken vooral met depressiviteit. Haar broer – minder bekend bij het grote publiek – kan de verleidingen van alcohol en opium ondertussen moeilijk weerstaan.

Schrijver en acteur Theo de Groot laat het levensverhaal van Charlotte (Trudy de Jong) en Branwell (De Groot zelf) blijken uit gesprekken tussen de twee personages en uit korte monologen. Dit gebeurt in een sober decor met een achterdoek, waarop stemmige wolkpartijen geschilderd zijn. Waar Branwell zich met grootspraak door het leven bokst, heeft Charlotte minder vrijheid en lijkt constant lamgeslagen door wat ze allemaal te verduren heeft. De tegenstrijdige karakters komen niet tot leven, omdat de tekst erg eentonig is. Aanvaringen tussen broer en zus verrassen nauwelijks, gesprekken meanderen voort en regisseur Mirjam Koen is er niet in geslaagd om de boel op te poken.

Ook is het moeilijk om mee te leven met de personages. In Charlotte’s levensloop kun je haar doorzettingsvermogen ontwaren: ze wist bijvoorbeeld dat vrouwen als auteur niet serieus werden genomen, dus publiceerde ze Jane Eyre onder een mannelijk pseudoniem. Ondanks tegenslagen zette ze door en diende critici van repliek. Maar op de bühne is van deze persoonlijkheid weinig te merken: ze klaagt en wankelt enkel, terwijl haar broer onophoudelijk zijn eigen ego streelt. Het is lastig om daar een voorstelling lang je aandacht bij te houden.

Theater Charlotte Jane Eyre Brontë & broer Branwell van Toneelgroep Dorst. Gezien: 28/9, Theater Ins Blau, Leiden. T/m 11/12.