Een veel te respectvol doorgeefluik van Oscar Wilde

Oscar Wilde schreef De Profundis, een brief van zo’n 50.000 woorden, tijdens zijn tweejarige gevangenschap aan het einde van de 19e eeuw. Wilde werd veroordeeld voor zijn seksuele geaardheid: in Engeland was homoseksualiteit nog tot 1967 verboden. In de brief richt hij zich – woedend, smekend, uiteindelijk vergiffenis schenkend – tot zijn geliefde ‘Bosie’, oftewel Lord Alfred Douglas, die niets meer van zich liet horen na Wilde’s veroordeling.

Theatermaker Char Li Chung grijpt de brief aan als basis voor zijn nieuwe voorstelling, het tweede deel van een gepland drieluik over historische queer-figuren. In vergelijking met de meesterlijke zedenklucht Don Caravaggio slaat Chung hier een veel ernstiger register aan. De Profundis ademt vanaf het begin een sfeer van gewichtigheid door de scenografie van Koen Steger, een decor van omgevallen klassieke standbeelden en een geruïneerde zuilengalerij waarin Wilde (Ludwig Bindervoet) en twee spookachtige figuren (danser Ivan Montis en zanger Ariah Lester) ronddolen.

Gezwelg in duistere romantiek

De enigszins geaffecteerde tekstbehandeling en ironische blikken van Bindervoet brengen in eerste instantie wat lucht in de tekst van Wilde, die literair fulmineert tegen zijn geliefde. Die prettige meerduidigheid verdwijnt echter langzaam maar zeker uit de voorstelling, omdat Chung zich steeds verder verliest in Wilde’s clichématige ideeën over de relatie tussen lijden, schoonheid en kunstenaarschap. De maker geeft te weinig tegengas aan Wilde’s gezwelg in duistere romantiek: ook in de bijdrages van Montis en Lester voert kitscherige overdrijving de boventoon.

Het gebrek aan gelaagdheid is des te teleurstellender omdat Chung in het eerste deel van zijn drieluik juist zo virtuoos schakelde tussen adoratie en spotternij. Waar hij in Don Caravaggio een kritische dialoog aanging met zijn hoofdpersoon, door ook de schaduwzijdes van zijn libertinisme te belichten, treedt hij in De Profundis op als veel te respectvol doorgeefluik van Oscar Wilde. Het levert een inerte voorstelling op die tachtig minuten lang dezelfde toets aanslaat.

Theater De Profundis | Uit de diepte roep ik. Char Li Chung, Toneelgroep Oostpool, Frascati Producties. Gezien 28/09, Frascati, Amsterdam. T/m 2/10. Info: toneelgroepoostpool.nl / ●●●●●