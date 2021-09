Het Utrechtse restaurant dat een magneet werd voor wie tegen de coronapas is

Ze hadden willen lunchen met springrolls en groente. Nou, niet dus. Vertwijfeld staan Toos Hofstede (39) en dochter Manisha (20) op de stoep voor veganistisch restaurant Waku Waku in de binnenstad van Utrecht. De zaak blijkt gesloten! En ze waren er speciaal voor gekomen, met de trein. Toos vanuit Maastricht, Manisha vanuit Wageningen. Een moeder-dochteruitje. „En nu?” Toos kijkt om zich heen. „Ik heb echt even geen idee.”

„Twee maanden terug waren we hier ook”, zegt Manisha. „Zó geweldig. Alles plantaardig. En toch heel toegankelijk eten. Dat was midden in coronatijd. Prima, de tafeltjes stonden op afstand.”

Maar nu prijkt op de deur een bordje: „Dit pand is gesloten op last van de burgemeester.” De pui is opgesierd met kaartjes, bloemen, bij de stoep hangt een hartvormige ballon.

Het restaurant is een van de tientallen zaken die vooraf aankondigden bezoekers niet te gaan controleren op hun coronapas. Horecaondernemers zijn dat sinds zaterdag verplicht, maar Waku Waku staat voor „vrijheid, inclusiviteit, diversiteit, liefde en verbinding”, lieten de twee eigenaren twee weken geleden weten op Facebook. De coronapas staat volgens hen „haaks op deze kernwaarden”. Dus toen ze weigerden te controleren, ook na herhaalde waarschuwingen van de gemeente, besloot burgemeester Sharon Dijksma de zaak te sluiten. Dinsdag zijn de sloten vervangen.

Crowdfunding

Waku Waku is een van de eerste zaken in Nederland die het overkomt en dat bleef niet onopgemerkt. Nadat het rondging op sociale media verzamelden zich maandag- en dinsdag- en woensdagavond honderden sympathisanten, terwijl de eigenaren – ze kunnen hun pand wel in – vanuit de deuropening drankjes verkochten – geen eten. Onder de betogers zijn bekenden van eerdere antilockdown-demonstraties, en ook nieuwelingen. Het werd voor de deur zo druk dat fietsers dinsdag moesten worden omgeleid, bussen konden er niet meer langs. De gemeente riep de betogers woensdag op zich te verplaatsen naar het Jaarbeursplein. Tientallen demonstranten die daar geen gehoor aan gaven werden die avond aangehouden en in stadsbussen afgevoerd.

De restauranteigenaren weten intussen niet wat hen overkómt. Via crowdfunding met bijdragen van bijna 16.000 donateurs is voor hen 230.000 euro opgehaald. Het tweetal is tegen de sluiting in beroep gegaan.

„Het is een rollercoaster”, zegt Jorn Luka, een bevriende horecaondernemer die vanwege de massale (media-)aandacht is aangesteld als woordvoerder. „Ik heb ze gisteren elk uur huilend langs zien komen, overrompeld door alle steunbetuigingen.” De eigenaren zijn het restaurant begonnen omdat ze principieel tegen dierenleed zijn. „Ze vinden dat discriminerend. En dat vinden ze ook van de coronapas.”

„Hmmm, lastig”, zegt Toos Hofstede op de stoep voor het restaurant. „Ik zit toch meer op het spoor van collectieve solidariteit. Je doet het voor elkaar, zo’n coronapas. Zodat we de pandemie bedwingen en samen straks weer alles kunnen doen.”

„Maar nu word je gedwongen om je te laten vaccineren”, zegt Manisha. „Terwijl, je mag een andere mening hebben toch?”

„Zeker, je mag kritisch zijn”, zegt Toos. „ Maar mag je voor eigen rechter spelen?”

Manisha wijst op een sticker op de stoep met het logo van Forum voor Democratie. „Zou het restaurant daarmee sympathiseren? Veganistisch en toch het klimaat ontkennen? Ik begrijp er niks meer van.”

Oud-militairen

„Toen we erover hoorden maandag zijn we gelijk vanuit bivak hierheen gekomen”, zegt een man in legertenue met blauwe baret. Raf Jansen, 48 jaar, „oud-militair”. Op zijn visitekaartje staat ‘In het gelid voor vrijheid’ en ze posten al drie dagen voor het restaurant. „Wij hier zijn allemaal oud-militairen”, zegt Raf. „Sommigen van ons hebben gediend in Afghanistan, Libanon, Irak.” Hij steekt een sigaret op. „We gingen altijd naar het buitenland voor vrede. Maar later denk je: wat heeft het voor zin gehad?”

Zijn eenheid bestaat uit zo’n twintig man, vandaag zijn er vier aanwezig. Een deel van zijn mannen heeft PTSS en voelt zich niet erkend door het bestaande platform voor veteranen. Daarom zijn ze zelf een clubje begonnen. „Al sinds vorig jaar maart treden we vreedzaam op tegen het buitensporige politiegeweld. We zijn bij demonstraties tegen het coronabeleid en dienen als buffer. Als er geslagen moet worden, dan maar ons.”

„Een deel van de samenleving voelt zich niet gezien”, zegt Toos Hofstede, de mannen aanschouwend. „En dat deel, dat zie je in deze spannende tijd, gaat zich steeds meer uitspreken. En al ben je het niet met ze eens, je moet wel naar ze luisteren. Je moet ze de kans geven zich te uiten. Niet negeren. Niet wegzetten als wappies. Agree to disagree.” Zich richtend op Manisha: „Waar zullen we eens gaan eten?”

PvdD ‘Ongelukkige tweet’

Het leek een onverbloemde adhesiebetuiging aan het adres van de eigenaren van restaurant Waku Waku. „Hele politiemacht afgestuurd op een restaurant dat nieuwe pandemieën helpt voorkomen”, twitterde Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Een ongelukkige tweet, noemt Ouwehand het achteraf. „Ik wilde aankaarten dat het politieoptreden, met zes politieauto’s disproportioneel was in de context van een overheid die veel andere grote gezondheidsgevaren ongemoeid laat.” Daarmee heb ik geen oordeel gegeven over de sluiting zelf, dat is aan de burgemeester. Het was hun eigen besluit om op die manier tegen het coronabeleid in te gaan. Wij vinden burgerlijke ongehoorzaamheid gezond in een democratie, maar iedereen die ertoe overgaat weet dat hij er dan ook zelf de gevolgen van moeten dragen.”