Informateur Johan Remkes praatte vandaag in het Logement in Den Haag met de VVD, D66, het CDA, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, Volt, de SGP en de Fractie Den Haan over de vorming van nieuw kabinet. Aan het eind van de middag bleven alleen de partijleiders van VVD, D66 en CDA bij Remkes achter. En op de foto zelfs enkel Sigrid Kaag (D66) in de tuin van het Logement.